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Вивели на відновлення — які виплати надаються воїнам

8 січня 2025 07:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати для військових на віднолення - список виплат
Гроші для воїнів української армії. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські військовослужбовці, яких після виконання бойових завдань вивели на відновлення, мають право на додаткову винагороду. Розмір цієї винагороди становить 30 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовцям, чиї підрозділи були виведені з із зони бойових дій після виконання бойових чи спеціальних завдань на відновлення, виплачується додаткова винагорода.

Розмір цієї винагороди становить 30 000 гривень — у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання відповідних завдань.

Які умови мають бути дотримані

Аби почалося нарахування цих коштів, мають бути дотримані дві важливі умови.

По-перше, у наявності має бути бойовий наказу командира військової частини чи підрозділу щодо виконання бойових (спеціальних) завдань.

По-друге, має бути фактичне виконання військовослужбовцем бойового чи спеціального завдання у складі резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати надаються військовим під час звільнення із ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли, за яких умов можуть збільшити грошове забезпечення військовим в тилу.

виплати ЗСУ військові військовослужбовці бойові дії

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