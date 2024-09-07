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Виплати військовим в тилу — за яких умов можуть збільшити грошове забезпечення

7 вересня 2024 14:19
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Підвищення виплат військовим в тилу — хто може отримати
Розмінування у Харківській області. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Військовослужбовці в Україні, що перебувають у тилу, також мають право на грошове забезпечення. Ці виплати можна збільшити шляхом надання винагород.

Про це йдеться на порталі Бахмут IN.UA.

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На які виплати розраховують військові в тилу

Згідно з наказом України "Про затвердження змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", місячне грошове забезпечення визначається залежно від посади, тоді як сума винагороди залежить від місця виконання спеціального завдання.

Військові в тилу можуть розраховувати на такі виплати:

  • Додаткові 50 тисяч гривень отримають особи, які виконують спеціальні завдання в складі командування та штабу військової частини, що здійснює бойове управління підрозділами на лінії бойового зіткнення, а також ті, хто управляє частинами, що ведуть бойові дії.
  • Додаткові 30 тисяч гривень передбачені для бійців, які виконують спеціальні завдання поза районами бойових дій, зокрема завдання з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів.

Розмір грошового забезпечення бійців в тилу складає:

  • 28 229 гривень для командира взводу, який не виконує бойові завдання та не бере участі у бойових діях;
  • 20 тисяч гривень для мобілізованих, які проходять військову службу в тилу і не перебувають у зоні бойових дій.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Міністерство оборони України не в змозі виплатити військовослужбовцям "бойові" до 20 вересня через дефіцит коштів. Як повідомила народна депутатка Роксолана Підласа з фракції "Слуга Народу", у Верховній Раді планують проголосувати за зміни до бюджету, щоб забезпечити своєчасні виплати військовим.

Ми також писали, що у вересні зарплати українських військовослужбовців залишаться незмінними. Щоправда, крім щомісячного грошового забезпечення, деякі бійці можуть отримати надбавки в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. 

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