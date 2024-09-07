Повышение выплат военным в тылу — кто может получить

Разминирование в Харьковской области Фото: УНІАН

Находящиеся в тылу военнослужащие в Украине также имеют право на денежное обеспечение. Эти выплаты можно увеличить путем предоставления вознаграждений.

Об этом говорится на портале Бахмут IN.UA.

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На какие выплаты рассчитывают военные в тылу

Согласно приказу Украины "Об утверждении изменений в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", месячное денежное довольствие определяется в зависимости от должности, тогда как сумма вознаграждения зависит от места выполнения специального задания.

Военные в тылу могут рассчитывать на следующие выплаты:

Дополнительные 50 тысяч гривен получат лица, выполняющие специальные задания в составе командования и штаба воинской части, осуществляющей боевое управление подразделениями на линии боевого столкновения, а также управляющие частями, ведущими боевые действия.

Дополнительные 30 тысяч гривен предусмотрены для бойцов, выполняющих специальные задачи вне районов боевых действий, в том числе задачи по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов.

Размер денежного довольствия бойцов в тылу составляет:

28229 гривен для командира взвода, который не выполняет боевые задания и не участвует в боевых действиях;

20 тысяч гривен для мобилизованных, проходящих военную службу в тылу и не находящихся в зоне боевых действий.

Что еще нужно знать

Напомним, Министерство обороны Украины не в состоянии выплатить военнослужащим "боевые" до 20 сентября из-за дефицита средств. Как сообщила народная депутат Роксолана Подласа из фракции "Слуга Народу", в Верховной Раде планируют проголосовать за изменения в бюджет, чтобы обеспечить своевременные выплаты военным.

Мы также писали, что в сентябре зарплаты украинских военнослужащих останутся неизменными. Правда, кроме ежемесячного денежного довольствия, некоторые бойцы могут получить надбавки в размере от 30 до 100 тысяч гривен.