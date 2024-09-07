Виплати бойових у вересні під загрозою — нардепка пояснила, чи отримають захисники гроші

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство оборони України не в змозі виплатити військовослужбовцям "бойові" до 20 вересня через дефіцит коштів. Як повідомила народна депутатка Роксолана Підласа з фракції "Слуга Народу", у Верховній Раді планують проголосувати за зміни до бюджету, щоб забезпечити своєчасні виплати військовим.

Про це нардепка розповіла в етері телемарафону "Єдині новини".

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За її словами, у Верховній Раді проголосують за зміни до державного бюджету до цієї дати, щоб забезпечити виплату "бойових" військовим.

"Міністерство оборони нам каже, що в них немає грошей, щоб до 20 вересня заплатити бойові. Але ми проголосуємо за зміни до держбюджету до 20 вересня. Я не можу зараз назвати дату засідання Верховної ради, але приблизно 17-18 вересня ми очікуємо це голосування", — розповіла Підласа.

Вона підкреслила, що глава парламенту негайно підпише проєкт закону після голосування, щоб військові змогли своєчасно отримати виплати. Крім того, народна депутатка висловила припущення, що президент також оперативно підпише цей документ.

"Усі посадові особи розуміють, як швидко це потрібно зробити", — додала Підласа.

Вона також повідомила, що бюджет був складений таким чином, щоб Україні щомісяця вистачало коштів на закупівлю військової техніки та виплати військовослужбовцям. Проте у першому кварталі 2024 року США не надавали Україні військової допомоги, через що країна була змушена покривати ці витрати з власних ресурсів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у вересні зарплати українських військовослужбовців залишаться незмінними. Щоправда, крім щомісячного грошового забезпечення, деякі бійці можуть отримати надбавки в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень.

Ми також писали, що українські військовослужбовці, які звільняються зі служби, отримають виплати у розмірі 50% від місячного грошового забезпечення. Це правило стосується не лише строкової служби.