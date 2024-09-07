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Выплаты боевых — получат ли защитники средства в сентябре

7 сентября 2024 11:09
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Выплаты боевых в сентябре под угрозой — нардеп объяснила, получат ли защитники деньги
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Министерство обороны Украины не в состоянии выплатить военнослужащим "боевые" до 20 сентября из-за дефицита средств. Как сообщила народный депутат Роксолана Подласа из фракции "Слуга Народу", в Верховной Раде планируют проголосовать за изменения в бюджет, чтобы обеспечить своевременные выплаты военным.

Об этом нардеп рассказала в эфире телемарафона Єдині новини.

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Детальнее о выплатах "боевых" в сентябре

По ее словам, в Верховной Раде проголосуют за изменения в государственный бюджет до этой даты, чтобы обеспечить выплату "боевым" военным.

"Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы до 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем за изменения в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной рады, но примерно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", — рассказала Пидласса.

Она подчеркнула, что глава парламента немедленно подпишет проект закона после голосования с тем, чтобы военные смогли своевременно получить выплаты. Кроме того, народный депутат высказала предположение, что президент также оперативно подпишет этот документ.

"Все должностные лица понимают, как быстро это нужно сделать", — добавила Пидласа.

Она также сообщила, что бюджет был составлен таким образом, чтобы Украине ежемесячно хватало средств на закупку военной техники и выплаты военнослужащим. Однако в первом квартале 2024 года США не оказывали Украине военную помощь, поэтому страна была вынуждена покрывать эти расходы с собственных ресурсов.

Что еще нужно знать

Напомним, в сентябре зарплаты украинских военнослужащих останутся неизменными. Правда, кроме ежемесячного денежного довольствия, некоторые бойцы могут получить надбавки в размере от 30 до 100 тысяч гривен.

Мы также писали, что увольняемые со службы украинские военнослужащие получат выплаты в размере 50% от месячного денежного довольствия. Это правило относится не только к срочной службе.

Минобороны выплаты деньги Роксолана Пидласа военнослужащие

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