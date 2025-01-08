Выплаты для военных на отношение - список выплат

Деньги для воинов украинской армии. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие, которых после выполнения боевых задач вывели на восстановление, имеют право на дополнительное вознаграждение. Размер этого вознаграждения составляет 30 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты во время восстановления

Военнослужащим, чьи подразделения были выведены из из зоны боевых действий после выполнения боевых или специальных задач на восстановление, выплачивается дополнительное вознаграждение.

Размер этого вознаграждения составляет 30 000 гривен — в расчете на месяц пропорционально времени выполнения соответствующих задач.

Какие условия должны быть соблюдены

Чтобы началось начисление этих средств, должны быть соблюдены два важных условия.

В-первых, в наличии должен быть боевой приказ командира воинской части или подразделения по выполнению боевых (специальных) задач.

Во-вторых, должно быть фактическое выполнение военнослужащим боевой или специальной задачи в составе резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Сил обороны государства.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военным при увольнении из ВСУ.

Далее, мы сообщали, при каких условиях могут увеличить денежное обеспечение военным в тылу.