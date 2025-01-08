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Вывели на восстановление — какие выплаты предоставляются воинам

8 января 2025 07:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты для военных на отношение - список выплат
Деньги для воинов украинской армии. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские военнослужащие, которых после выполнения боевых задач вывели на восстановление, имеют право на дополнительное вознаграждение. Размер этого вознаграждения составляет 30 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащим, чьи подразделения были выведены из из зоны боевых действий после выполнения боевых или специальных задач на восстановление, выплачивается дополнительное вознаграждение.

Размер этого вознаграждения составляет 30 000 гривен — в расчете на месяц пропорционально времени выполнения соответствующих задач.

Какие условия должны быть соблюдены

Чтобы началось начисление этих средств, должны быть соблюдены два важных условия.

В-первых, в наличии должен быть боевой приказ командира воинской части или подразделения по выполнению боевых (специальных) задач.

Во-вторых, должно быть фактическое выполнение военнослужащим боевой или специальной задачи в составе резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Сил обороны государства.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военным при увольнении из ВСУ.

Далее, мы сообщали, при каких условиях могут увеличить денежное обеспечение военным в тылу.

выплаты ВСУ военные военнослужащие боевые действия

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