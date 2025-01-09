Подъемная помощь для военных - кто имеет право на подъемные

Украинские военнослужащие. Фото: Varta1

Часть военнослужащих ВСУ имеет право на подъемную помощь. Предоставляется эта помощь при переезде на новое место службы солдатам-контрактникам и офицерам.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Украинские военные-контрактники и офицеры имеют право на так называемую подъемную помощь в ситуации переезда на новое место службы.

Это денежное обеспечение состоит, во-первых, из собственно подъемного пособия в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.

Также это суточные, установленные Кабмином для работников, находящихся в командировке, за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.

Выплачиваются ли подъемные мобилизованным

Подъемная помощь не предоставляется тем военнослужащим, которые попали в Вооруженные силы Украины по мобилизации.

Единственным исключением является ситуация, когда мобилизованный военнослужащий подписывает контракт с ВСУ. В таком случае ему предоставляется подъемная помощь.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются воинам, которых вывели на восстановление.

Добавим, мы сообщали, что военным повысят выплаты на коммуналку.