У травні перелік пільг для бійців ЗСУ залишиться без змін, повідомив юрист

Гроші в руках у бійця ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Як відомо, для бійців ЗСУ діють різноманітні пільги та безплатні послуги. До них входять медичне обстеження і лікування, оплата комунальних, проїзд і деякі інші.

У коментарі УНІАН юрист Сергій Ланкін проінформував, чи зміниться перелік цих пільг з травня.

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Юрист зазначив, що для військовослужбовців ЗСУ та їхніх родин основні пільги залишаться незмінними. Серед них фахівець нагадав про наступні:

медичне обслуговування: безоплатне лікування та протезування зубів, доступ до лікарських препаратів, санаторно-курортне лікування в установах Міністерства оборони України;

комунальні послуги: знижка 75% на оплату комунальних послуг, квартплати та палива як для військовослужбовців, так і для їхніх дружин. Військовослужбовці також можуть скористатися 50% знижкою на комунальні послуги;

проїзд: безоплатний проїзд у всіх видах міського транспорту при переїзді на нове місце служби.

Дітям військовослужбовців надаються такі пільги:

пріоритетне зарахування до державних та комунальних навчальних закладів на бюджетній основі;

безоплатне харчування в школі;

забезпечення підручниками.

Військовослужбовці також мають можливість укласти шлюб дистанційно через застосунок "Дія".

При народженні або усиновленні дитини військовому надається допомога в розмірі місячного грошового забезпечення.

Пільги для мобілізованих (УБС) та контрактників (УБС) ідентичні, але контрактники можуть додатково отримувати "підйомні" від місцевих органів влади. Наприклад, у Києві така допомога становить 30 000 гривень.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовці, які самовільно залишили службу або дезертували, а також члени їхніх сімей втратять право на пільги, гарантії та компенсації, передбачені законом. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада України.

Також стало відомо, що деякі українські військовослужбовці отримають у травні 2025 року додатково одноразову грошову винагороду у 50 тис. гривень. Така виплата буде призначена у разі виконання певних вимог.