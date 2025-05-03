В мае перечень льгот для бойцов ВСУ останется без изменений, сообщил юрист

Деньги в руках у бойца ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Как известно, для бойцов ВСУ действуют разнообразные льготы и бесплатные услуги. В них входят медицинское обследование и лечение, оплата коммунальных, проезд и некоторые другие.

В комментарии УНИАН юрист Сергей Ланкин проинформировал, изменится ли перечень этих льгот с мая.

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Юрист отметил, что для военнослужащих ВСУ и их семей основные льготы останутся неизменными. Среди них специалист напомнил о следующих:

медицинское обслуживание: бесплатное лечение и протезирование зубов, доступ к лекарственным препаратам, санаторно-курортное лечение в учреждениях Министерства обороны Украины;

коммунальные услуги: скидка 75% на оплату коммунальных услуг, квартплаты и топлива как для военнослужащих, так и для их жен. Военнослужащие также могут воспользоваться 50% скидкой на коммунальные услуги;

проезд: бесплатный проезд во всех видах городского транспорта при переезде на новое место службы.

Детям военнослужащих предоставляются следующие льготы:

приоритетное зачисление в государственные и коммунальные учебные заведения на бюджетной основе;

бесплатное питание в школе;

обеспечение учебниками.

Военнослужащие также имеют возможность заключить брак дистанционно через приложение "Дія".

При рождении или усыновлении ребенка военному предоставляется помощь в размере месячного денежного обеспечения.

Льготы для мобилизованных (УБД) и контрактников (УБД) идентичны, но контрактники могут дополнительно получать "подъемные" от местных органов власти. Например, в Киеве такая помощь составляет 30 000 гривен.

Ранее сообщалось, что военнослужащие, которые самовольно оставили службу или дезертировали, а также члены их семей потеряют право на льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные законом. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины.

Также стало известно, что некоторые украинские военнослужащие получат в мае 2025 года дополнительно одноразовое денежное вознаграждение в 50 тыс. гривен. Такая выплата будет назначена в случае выполнения определенных требований.