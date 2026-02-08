Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Поднаем жилья 2026 — какую компенсацию получат контрактники

Поднаем жилья 2026 — какую компенсацию получат контрактники

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 05:54
Компенсация для контрактников 2026 - компенсация за поднаем жилья
Украинские военные. Фото: 115 ОМБр

Военные, которые находятся в рядах Вооруженных сил Украины, подписав контракт на военную службу, могут получить компенсацию за арендованное для себя и семьи жилье. Юристы объяснили, от чего зависит размер этой компенсации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом говорится в материале на сайте "Армія FM".

Реклама
Читайте также:

Компенсация за арендованное жилье

Военнослужащие, которые служат в Вооруженных силах, подписав контракт, имеют право на определенные финансовые компенсации.

Одной из таких выплат является компенсация за поднаем жилья.

Юлия Засоба, юрист общественной организации "Юридическая Сотня", объяснила, как оформляется этот процесс.

"Военный обращается с рапортом о выплате за поднаем. К рапорту обязательно прилагает документы — как свои, так и членов семьи. Также подается выписка или справка из БТИ об имуществе, принадлежащем военнослужащему или членам его семьи. Часть при рассмотрении рапорта проверяет реестр прав на недвижимое имущество о наличии жилья у военного или членов семьи. Также жилищная комиссия проверяет жилищные условия военного, составляется справка, которая подается командиру части", — отметила юрист.

И именно командир части, пояснила Засоба, принимает решение о компенсации.

Суммы компенсаций

Юрист рассказала, каков размер этой компенсации.

"Размер выплаты зависит от населенного пункта. В Киеве — два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, по состоянию на 2026 год — 6 656 грн", — отметила Юлия Засоба.

Для других локаций выплаты несколько меньше:

  • в областных центрах — 4 992 грн;
  • в других населенных пунктах — 3 328 грн.

"Также выплата зависит от количества членов семьи. Если их трое и больше - сумма увеличивается в полтора раза", — добавила юрист ОО "Юридическая сотня".

Напомним, мы ранее писали о том, что такое подъемная помощь и кому из контрактников она выплачивается.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы могут получить украинские военнослужащие.

ВСУ компенсация контракт военнослужащие военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации