Компенсация для контрактников 2026 - компенсация за поднаем жилья

Украинские военные. Фото: 115 ОМБр

Военные, которые находятся в рядах Вооруженных сил Украины, подписав контракт на военную службу, могут получить компенсацию за арендованное для себя и семьи жилье. Юристы объяснили, от чего зависит размер этой компенсации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом говорится в материале на сайте "Армія FM".

Реклама

Читайте также:

Компенсация за арендованное жилье

Военнослужащие, которые служат в Вооруженных силах, подписав контракт, имеют право на определенные финансовые компенсации.

Одной из таких выплат является компенсация за поднаем жилья.

Юлия Засоба, юрист общественной организации "Юридическая Сотня", объяснила, как оформляется этот процесс.

"Военный обращается с рапортом о выплате за поднаем. К рапорту обязательно прилагает документы — как свои, так и членов семьи. Также подается выписка или справка из БТИ об имуществе, принадлежащем военнослужащему или членам его семьи. Часть при рассмотрении рапорта проверяет реестр прав на недвижимое имущество о наличии жилья у военного или членов семьи. Также жилищная комиссия проверяет жилищные условия военного, составляется справка, которая подается командиру части", — отметила юрист.

И именно командир части, пояснила Засоба, принимает решение о компенсации.

Суммы компенсаций

Юрист рассказала, каков размер этой компенсации.

"Размер выплаты зависит от населенного пункта. В Киеве — два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, по состоянию на 2026 год — 6 656 грн", — отметила Юлия Засоба.

Для других локаций выплаты несколько меньше:

в областных центрах — 4 992 грн;

в других населенных пунктах — 3 328 грн.

"Также выплата зависит от количества членов семьи. Если их трое и больше - сумма увеличивается в полтора раза", — добавила юрист ОО "Юридическая сотня".

Напомним, мы ранее писали о том, что такое подъемная помощь и кому из контрактников она выплачивается.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы могут получить украинские военнослужащие.