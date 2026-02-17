Видео
Україна
Видео

Размер выплаты за первый срочный контракт в 2026 году

Размер выплаты за первый срочный контракт в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 05:34
Выплаты контрактникам 2026 - размер выплаты за первый контракт
Военнослужащие ВСУ. Фото: 156 ОМБр

Военнослужащие, которые подписали контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на специальную выплату. В Минобороны рассказали, от чего зависит размер этой выплаты в 2026 году.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Военная служба по контракту

Вооруженные силы Украины комплектуются не только мобилизованными гражданами, а и военнослужащими, которые подписали контракт на военную службу.

В Минобороны объяснили преимущества контрактной службы в ВСУ.

"Служба по контракту предусматривает четко определенные условия, стабильное денежное обеспечение, социальные гарантии и возможность выбрать должность в соответствии с подготовкой и опытом", — говорится в объяснении Министерства обороны Украины.

Уникальная выплата контрактникам

В военном ведомстве рассказали также об особой выплате для контрактников.

"Военнослужащие, которые впервые заключают срочный контракт, получают от государства единовременную денежную выплату", — отмечается в статье на сайте Минобороны.

Сумма этой выплаты отличается в зависимости от звания военнослужащего:

  • 26 624 грн (8 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) для рядового состава;
  • 29 952 грн (9 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) для сержантского и старшинского состава;
  • 33 280 грн (10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) для офицерского состава.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужно предоставить для того, чтобы получить средства за первый контракт.

Добавим, мы сообщали о том, каков размер денежной компенсации за поднаем жилья для военнослужащих-контрактников.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
