Выплаты контрактникам 2026 - размер выплаты за первый контракт

Размер выплаты за первый срочный контракт в 2026 году
Военнослужащие, которые подписали контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на специальную выплату. В Минобороны рассказали, от чего зависит размер этой выплаты в 2026 году.
Военная служба по контракту
Вооруженные силы Украины комплектуются не только мобилизованными гражданами, а и военнослужащими, которые подписали контракт на военную службу.
В Минобороны объяснили преимущества контрактной службы в ВСУ.
"Служба по контракту предусматривает четко определенные условия, стабильное денежное обеспечение, социальные гарантии и возможность выбрать должность в соответствии с подготовкой и опытом", — говорится в объяснении Министерства обороны Украины.
Уникальная выплата контрактникам
В военном ведомстве рассказали также об особой выплате для контрактников.
"Военнослужащие, которые впервые заключают срочный контракт, получают от государства единовременную денежную выплату", — отмечается в статье на сайте Минобороны.
Сумма этой выплаты отличается в зависимости от звания военнослужащего:
- 26 624 грн (8 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) для рядового состава;
- 29 952 грн (9 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) для сержантского и старшинского состава;
- 33 280 грн (10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) для офицерского состава.
