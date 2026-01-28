Виплати у ЗСУ - документи для отримання грошей за перший контракт

Українські військовослужбовці. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Військовослужбовець контрактної служби може отримати одноразову грошову допомогу від держави, якщо підписав перший контракт на військову службу. У Міноборони пояснили, які дві умови і два документи є обов’язковими.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Перший документ для виплати за перший контракт

Як відомо, військовослужбовці, які підписують контракт на службу у Збройних силах України, мають право на окрему виплату від держави, якщо їхній контракт є для них першим.

У Міністерстві оборони пояснили, який документ потрібно оформити — і яких умов дотриматись.

"Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рапортом військовослужбовця після набрання чинності першим контрактом", — підкреслили у військовому відомстві.

Дві умови і другий документ

Крім того, важливими є ще дві умови.

По-перше, військовослужбовець має бути призначений на відповідну посаду.

Крім того, військовий повинен не тільки формально, а фактично приступити до виконання обов’язків за посадою.

Усе це відбувається на підставі наказу командира, тож цей наказ є другим документом, який необхідний для отримання державної допомоги.

