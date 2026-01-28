Відео
Головна Військова економіка Гроші за перший контракт — які документи потрібні

Гроші за перший контракт — які документи потрібні

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 03:47
Виплати у ЗСУ - документи для отримання грошей за перший контракт
Українські військовослужбовці. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Військовослужбовець контрактної служби може отримати одноразову грошову допомогу від держави, якщо підписав перший контракт на військову службу. У Міноборони пояснили, які дві умови і два документи є обов’язковими.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Перший документ для виплати за перший контракт

Як відомо, військовослужбовці, які підписують контракт на службу у Збройних силах України, мають право на окрему виплату від держави, якщо їхній контракт є для них першим.

У Міністерстві оборони пояснили, який документ потрібно оформити — і яких умов дотриматись.

"Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рапортом військовослужбовця після набрання чинності першим контрактом", — підкреслили у військовому відомстві.

Дві умови і другий документ

Крім того, важливими є ще дві умови.

По-перше, військовослужбовець має бути призначений на відповідну посаду.

Крім того, військовий повинен не тільки формально, а фактично приступити до виконання обов’язків за посадою.

Усе це відбувається на підставі наказу командира, тож цей наказ є другим документом, який необхідний для отримання державної допомоги.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли саме військовослужбовець, який підписав перший контракт із ЗСУ, зможе отримати свої гроші.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із військовослужбовців не отримає виплату за програмою "Контракт 18-24".

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
