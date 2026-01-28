Видео
Деньги за первый контракт — какие документы нужны

Деньги за первый контракт — какие документы нужны

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 03:47
Выплаты в ВСУ - документы для получения денег за первый контракт
Украинские военнослужащие. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Военнослужащий контрактной службы может получить единовременную денежную помощь от государства, если подписал первый контракт на военную службу. В Минобороны объяснили, какие два условия и два документа являются обязательными.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Первый документ для выплаты за первый контракт

Как известно, военнослужащие, которые подписывают контракт на службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на отдельную выплату от государства, если их контракт является для них первым.

В Министерстве обороны объяснили, какой документ нужно оформить - и какие условия соблюсти.

"Выплата единовременной денежной помощи осуществляется по рапорту военнослужащего после вступления в силу первого контракта", — подчеркнули в военном ведомстве.

Два условия и второй документ

Кроме того, важными являются еще два условия.

Во-первых, военнослужащий должен быть назначен на соответствующую должность.

Кроме того, военный должен не только формально, а фактически приступить к исполнению обязанностей по должности.

Все это происходит на основании приказа командира, поэтому этот приказ является вторым документом, который необходим для получения государственной помощи.

Напомним, мы ранее писали о том, когда именно военнослужащий, который подписал первый контракт с ВСУ, сможет получить свои деньги.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнослужащих не получит выплату по программе "Контракт 18-24".

выплаты ВСУ контракт военнослужащие военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
