Выплаты в ВСУ - документы для получения денег за первый контракт

Военнослужащий контрактной службы может получить единовременную денежную помощь от государства, если подписал первый контракт на военную службу. В Минобороны объяснили, какие два условия и два документа являются обязательными.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Первый документ для выплаты за первый контракт

Как известно, военнослужащие, которые подписывают контракт на службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на отдельную выплату от государства, если их контракт является для них первым.

В Министерстве обороны объяснили, какой документ нужно оформить - и какие условия соблюсти.

"Выплата единовременной денежной помощи осуществляется по рапорту военнослужащего после вступления в силу первого контракта", — подчеркнули в военном ведомстве.

Два условия и второй документ

Кроме того, важными являются еще два условия.

Во-первых, военнослужащий должен быть назначен на соответствующую должность.

Кроме того, военный должен не только формально, а фактически приступить к исполнению обязанностей по должности.

Все это происходит на основании приказа командира, поэтому этот приказ является вторым документом, который необходим для получения государственной помощи.

