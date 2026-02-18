Контракт на военную службу - кто сможет подписать новые контракты

Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Фото: 92 ОМБр

Украинские власти разрабатывают масштабную реформу военной службы. Изменения будут касаться, в частности, службы по контракту, юристы объяснили, кто именно сможет подписать новые контракты с Вооруженными силами Украины.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале LAWGIC написал главный юрист по военному праву Артем Козаков.

Реформа военной службы — кого она коснется

В Украине разрабатывается новая, масштабная реформа военной службы.

Прежде всего она касается службы по контрактам, но не только.

"Изменения коснутся всех категорий: солдат, сержантов, офицеров, а также тех, кто находится в запасе или служит по мобилизации", — заверил, комментируя будущую реформу, юрист Артем Козаков.

Кто сможет подписать новые контракты

Юрист объяснил, что планируют чиновники и народные депутаты трансформировать в процессе контрактной службы.

Это, в частности, изменение списка категорий граждан, которые могут подписать новые улучшенные контракты на военную службу.

Новые контракты, отметил Артем Козаков, смогут подписать:

граждане, находящиеся в запасе;

резервисты;

мобилизованные военнослужащие.

Кроме того, право на новые контракты будут иметь и действующие контрактники. Им, пояснил юрист, предоставят возможность перезаключить контракт на новых, более выгодных условиях.

Добавим, мы сообщали о том, каковы требования к гражданину, планирующему подписать контракт на военную службу.