Главная Военная экономика Новые контракты в ВСУ — кто сможет их подписать

Новые контракты в ВСУ — кто сможет их подписать

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 05:47
Контракт на военную службу - кто сможет подписать новые контракты
Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Фото: 92 ОМБр

Украинские власти разрабатывают масштабную реформу военной службы. Изменения будут касаться, в частности, службы по контракту, юристы объяснили, кто именно сможет подписать новые контракты с Вооруженными силами Украины.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале LAWGIC написал главный юрист по военному праву Артем Козаков.

Реформа военной службы — кого она коснется

В Украине разрабатывается новая, масштабная реформа военной службы.

Прежде всего она касается службы по контрактам, но не только.

"Изменения коснутся всех категорий: солдат, сержантов, офицеров, а также тех, кто находится в запасе или служит по мобилизации", — заверил, комментируя будущую реформу, юрист Артем Козаков.

Кто сможет подписать новые контракты

Юрист объяснил, что планируют чиновники и народные депутаты трансформировать в процессе контрактной службы.

Это, в частности, изменение списка категорий граждан, которые могут подписать новые улучшенные контракты на военную службу.

Новые контракты, отметил Артем Козаков, смогут подписать:

  • граждане, находящиеся в запасе;
  • резервисты;
  • мобилизованные военнослужащие.

Кроме того, право на новые контракты будут иметь и действующие контрактники. Им, пояснил юрист, предоставят возможность перезаключить контракт на новых, более выгодных условиях.

Напомним, мы ранее писали о том, каков размер выплаты за первый срочный контракт в 2026 году.

Добавим, мы сообщали о том, каковы требования к гражданину, планирующему подписать контракт на военную службу.

ВСУ контракт реформа военнослужащие военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
