Збільшення коштів на ЗСУ 2026 - військова реформа

Кому в 2026 році можуть збільшити розміри щомісячних бонусів
У 2026 році в Україні мають збільшити розмір цілої низки виплат, які отримують українські військовослужбовці. Зокрема, планується зростання щорічних фінансових бонусів для певної категорії військових.
Про це написав юрист з військового права Артем Козаков.
Реформа грошового забезпечення у ЗСУ
Кабінет міністрів України в 2026 році планує серйозну і масштабну реформу військової служби.
Ця реформа торкнеться перш за все чинних військовослужбовців ЗСУ.
Реформувати планують, зокрема, і грошове забезпечення військових.
Кому підвищать щорічні бонуси
Так, планують збільшити щорічні фінансові бонуси, які держава виплачує військовослужбовцям.
Ця норма стосується винятково тих військових, які підписали контракт на службу у Збройних силах України.
Втім, конкретні розміри підвищення цих виплат поки що невідомі, бо реформа лише розробляється.
