Україна
Кому в 2026 році можуть збільшити розміри щомісячних бонусів

Кому в 2026 році можуть збільшити розміри щомісячних бонусів

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 05:56
Збільшення коштів на ЗСУ 2026 - військова реформа
Український військовослужбовець. Фото: 57 ОМПБр ім. Костя Гордієнка

У 2026 році в Україні мають збільшити розмір цілої низки виплат, які отримують українські військовослужбовці. Зокрема, планується зростання щорічних фінансових бонусів для певної категорії військових.

Про це написав юрист з військового права Артем Козаков.

Читайте також:

Реформа грошового забезпечення у ЗСУ

Кабінет міністрів України в 2026 році планує серйозну і масштабну реформу військової служби.

Ця реформа торкнеться перш за все чинних військовослужбовців ЗСУ.

Реформувати планують, зокрема, і грошове забезпечення військових.

Кому підвищать щорічні бонуси

Так, планують збільшити щорічні фінансові бонуси, які держава виплачує військовослужбовцям.

Ця норма стосується винятково тих військових, які підписали контракт на службу у Збройних силах України.

Втім, конкретні розміри підвищення цих виплат поки що невідомі, бо реформа лише розробляється.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими будуть мінімальні та максимальні суми виплат військовим у 2026 році.

Додамо, ми повідомляли про те, кому із військових у новому році можуть підняти зарплати.

виплати ЗСУ армія контракт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
