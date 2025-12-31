Зарплати в ЗСУ 2026 - на скільки буде підвищення

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

В 2026 році військову службу в Україні планують серйозно реформувати. Реформи торкнуться і фінансових виплат українським військовослужбовцям.

Про це розповів юрист з військового права Артем Козаков.

Зросте зарплата військових

Юрист Артем Козаков, коментуючи питання грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, пояснив, що зараз готується масштабна реформа військової служби.

Реформування стосуватиметься і фінансової складової цього процесу.

Так, будуть підвищені виплати за кількома пунктами грошового забезпечення військових.

Ця зміна зачепить, по-перше, базову зарплату усіх військовослужбовців.

Які ще виплати стануть більшими наступного року

Крім того, в 2026 році мають підвищити щомісячні надбавки за участь у бойових операціях та військових діях.

Також реформа має на меті підвищення щорічних фінансових бонусів для військовослужбовців.

Треб відзначити, що цей пункт стосується винятково тих військових, які перебувають на контрактній службі. Для мобілізованих військовослужбовців це підняття не заплановане.

