Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Підвищення виплат у ЗСУ 2026 — які зміни чекати

Підвищення виплат у ЗСУ 2026 — які зміни чекати

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 05:43
Зарплати в ЗСУ 2026 - на скільки буде підвищення
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

В 2026 році військову службу в Україні планують серйозно реформувати. Реформи торкнуться і фінансових виплат українським військовослужбовцям.

Про це розповів юрист з військового права Артем Козаков.

Реклама
Читайте також:

Зросте зарплата військових

Юрист Артем Козаков, коментуючи питання грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, пояснив, що зараз готується масштабна реформа військової служби.

Реформування стосуватиметься і фінансової складової цього процесу.

Так, будуть підвищені виплати за кількома пунктами грошового забезпечення військових.

Ця зміна зачепить, по-перше, базову зарплату усіх військовослужбовців.

Які ще виплати стануть більшими наступного року

Крім того, в 2026 році мають підвищити щомісячні надбавки за участь у бойових операціях та військових діях.

Також реформа має на меті підвищення щорічних фінансових бонусів для військовослужбовців.

Треб відзначити, що цей пункт стосується винятково тих військових, які перебувають на контрактній службі. Для мобілізованих військовослужбовців це підняття не заплановане.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із військових у 2026 році отримуватиме надбавки до зарплати.

Додамо, ми повідомляли про те, коли підвищене грошове забезпечення отримають інструктори навчальних центрів ЗСУ.

зарплати виплати ЗСУ армія військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації