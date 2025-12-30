Виплати в армії - кому нараховують надбавки

Воїни Сил спеціальних операцій. Фото: 73 морський центр ССО

Частина військовослужбовців Збройних сил України, зокрема, воїни Сил спецоперацій, мають право на отримання щомісячної надбавки до зарплати. Існує ціла низка підстав для нарахування надбавок військовими.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Додаткові виплати для військових

Військовослужбовці Збройних сил України, незалежно від того, контрактники це чи мобілізовані, мають право на отримання повного грошового забезпечення.

Грошове забезпечення військового складається з основних та додаткових видів.

До щомісячних додаткових видів виплат, на які можуть претендувати військові, входять підвищення посадового окладу, доплати, винагороди, премії та надбавки.

Хто в ЗСУ отримує надбавку до зарплати

Надбавку до зарплати у обов’язковому порядку отримують ті військовослужбовці, які проходять службу у Силах спеціальних операцій Збройних сил України.

Крім того, право на надбавки надається загалом за особливості проходження військової служби у ЗСУ.

Існують й інші додаткові підстави для отримання надбавки. Вона нараховується за:

кваліфікацію;

кваліфікаційну категорію;

виконання функцій державного експерта з питань таємниць;

роботу в умовах режимних обмежень;

безперервний стаж на шифрувальній роботі;

почесні та спортивні звання.

