Выплаты в армии - кому начисляют надбавки

Надбавки в ВСУ — кто, кроме ССО, может получить
Часть военнослужащих Вооруженных сил Украины, в частности, воины Сил спецопераций, имеют право на получение ежемесячной надбавки к зарплате. Существует целый ряд оснований для начисления надбавок военными.
Дополнительные выплаты для военных
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, независимо от того, контрактники это или мобилизованные, имеют право на получение полного денежного обеспечения.
Денежное обеспечение военного состоит из основных и дополнительных видов.
К ежемесячным дополнительным видам выплат, на которые могут претендовать военные, входят повышение должностного оклада, доплаты, вознаграждения, премии и надбавки.
Кто в ВСУ получает надбавку к зарплате
Надбавку к зарплате в обязательном порядке получают те военнослужащие, которые проходят службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.
Кроме того, право на надбавки предоставляется в целом за особенности прохождения военной службы в ВСУ.
Существуют и другие дополнительные основания для получения надбавки. Она начисляется за:
- квалификацию;
- квалификационную категорию;
- выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн;
- работу в условиях режимных ограничений;
- непрерывный стаж на шифровальной работе;
- почетные и спортивные звания.
