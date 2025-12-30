Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Надбавки в ВСУ — кто, кроме ССО, может получить

Надбавки в ВСУ — кто, кроме ССО, может получить

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 05:51
Выплаты в армии - кому начисляют надбавки
Воины Сил специальных операций. Фото: 73 морской центр ССО

Часть военнослужащих Вооруженных сил Украины, в частности, воины Сил спецопераций, имеют право на получение ежемесячной надбавки к зарплате. Существует целый ряд оснований для начисления надбавок военными.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Дополнительные выплаты для военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, независимо от того, контрактники это или мобилизованные, имеют право на получение полного денежного обеспечения.

Денежное обеспечение военного состоит из основных и дополнительных видов.

К ежемесячным дополнительным видам выплат, на которые могут претендовать военные, входят повышение должностного оклада, доплаты, вознаграждения, премии и надбавки.

Кто в ВСУ получает надбавку к зарплате

Надбавку к зарплате в обязательном порядке получают те военнослужащие, которые проходят службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.

Кроме того, право на надбавки предоставляется в целом за особенности прохождения военной службы в ВСУ.

Существуют и другие дополнительные основания для получения надбавки. Она начисляется за:

  • квалификацию;
  • квалификационную категорию;
  • выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн;
  • работу в условиях режимных ограничений;
  • непрерывный стаж на шифровальной работе;
  • почетные и спортивные звания.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих ВСУ получит максимальные суммы выплат в январе 2026 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие зарплаты получают военнослужащие, которые проходят военную службу в тыловых частях ВСУ.

зарплаты ВСУ военнослужащие Силы специальных операций надбавки
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации