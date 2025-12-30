Выплаты в армии - кому начисляют надбавки

Воины Сил специальных операций. Фото: 73 морской центр ССО

Часть военнослужащих Вооруженных сил Украины, в частности, воины Сил спецопераций, имеют право на получение ежемесячной надбавки к зарплате. Существует целый ряд оснований для начисления надбавок военными.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Дополнительные выплаты для военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, независимо от того, контрактники это или мобилизованные, имеют право на получение полного денежного обеспечения.

Денежное обеспечение военного состоит из основных и дополнительных видов.

К ежемесячным дополнительным видам выплат, на которые могут претендовать военные, входят повышение должностного оклада, доплаты, вознаграждения, премии и надбавки.

Кто в ВСУ получает надбавку к зарплате

Надбавку к зарплате в обязательном порядке получают те военнослужащие, которые проходят службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.

Кроме того, право на надбавки предоставляется в целом за особенности прохождения военной службы в ВСУ.

Существуют и другие дополнительные основания для получения надбавки. Она начисляется за:

квалификацию;

квалификационную категорию;

выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн;

работу в условиях режимных ограничений;

непрерывный стаж на шифровальной работе;

почетные и спортивные звания.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих ВСУ получит максимальные суммы выплат в январе 2026 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие зарплаты получают военнослужащие, которые проходят военную службу в тыловых частях ВСУ.