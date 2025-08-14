Видео
Тыловые части ВСУ — сколько в них могут платить военным

Тыловые части ВСУ — сколько в них могут платить военным

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 05:49
Увеличение выплат военным в тылу ВСУ - размер
Деньги для военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Финансирование военнослужащих Вооруженных сил Украины может вырасти до уровня армий НАТО. Рядовые украинской армии, по плану, могут получать даже в тыловых подразделениях до 50 тысяч гривен в месяц.

Об этом в эфире программы "Вечір.LIVE" заявлял народный депутат Украины Руслан Горбенко.

Подтянуться до уровня НАТО

Зарплаты военнослужащих Вооруженных сил Украины могут вырасти.

Нардеп Руслан Горбенко объяснил, что нынешняя власть работает над этим вопросом.

"Если говорить о достойном уровне заработной платы, о чем говорит президент, то конечная цель — это НАТО", — подчеркнул депутат, напомнив, что минимальная зарплата у военнослужащих стран-членов НАТО составляет 2300 евро в месяц.

Новый вариант зарплаты в ВСУ

Повышение зарплат коснется прежде всего тыловых военнослужащих, которые получают только должностной оклад, без всяких доплат.

Согласно плану, зарплаты тыловых военных (и, соответственно, военнослужащих тех воинских частей, которые участвуют в войне) должны вырасти до таких рамок:

  • рядовые — 50 000 гривен в месяц;
  • лица сержантского состава — от 70 000 гривен и выше;
  • младшие офицеры — 75-80 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, какими были доплаты военнослужащим в июле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие изменения готовят украинским военным в вопросе денежного обеспечения.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
