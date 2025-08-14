Збільшення виплат військовим в тилу ЗСУ- розмір

Гроші для військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Фінансування військовослужбовців Збройних сил України може зрости до рівня армій НАТО. Рядові української армії, за планом, можуть отримувати навіть у тилових підрозділах до 50 тисяч гривень на місяць.

Про це в ефірі програми "Вечір.LIVE" заявляв народний депутат України Руслан Горбенко.

Підтягнутися до рівня НАТО

Зарплати військовослужбовців Збройних сил України можуть зрости.

Нардеп Руслан Горбенко пояснив, що нинішня влада працює над цим питанням.

"Якщо казати про гідний рівень заробітної платні, про що каже президент, то кінцева ціль — це НАТО", — наголосив депутат, нагадавши, що мінімальна зарплата у військовослужбовців країн-членів НАТО становить 2300 євро на місяць.

Новий варіант зарплати в ЗСУ

Підвищення зарплат торкнеться перш за все тилових військовослужбовців, які отримують тільки посадовий оклад, без жодних доплат.

Згідно із планом, зарплати тилових військових (і, відповідно, військовослужбовців тих військових частин, які беруть участь у війні) мають зрости до таких рамок:

рядові — 50 000 гривень на місяць;

особи сержантського складу — від 70 000 гривень і вище;

молодші офіцери — 75–80 тисяч гривень.

