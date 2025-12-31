Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Повышение выплат в ВСУ 2026 — какие изменения ждать

Повышение выплат в ВСУ 2026 — какие изменения ждать

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 05:43
Зарплаты в ВСУ 2026 - на сколько будет повышение
Военнослужащие ВСУ. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

В 2026 году военную службу в Украине планируют серьезно реформировать. Реформы коснутся и финансовых выплат украинским военнослужащим.

Об этом рассказал юрист по военному праву Артем Козаков.

Реклама
Читайте также:

Вырастет зарплата военных

Юрист Артем Козаков, комментируя вопрос денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, пояснил, что сейчас готовится масштабная реформа военной службы.

Реформирование будет касаться и финансовой составляющей этого процесса.

Так, будут повышены выплаты по нескольким пунктам денежного обеспечения военных.

Это изменение затронет, во-первых, базовую зарплату всех военнослужащих.

Какие еще выплаты станут больше в следующем году

Кроме того, в 2026 году должны повысить ежемесячные надбавки за участие в боевых операциях и военных действиях.

Также реформа имеет целью повышение ежегодных финансовых бонусов для военнослужащих.

Надо отметить, что этот пункт касается исключительно тех военных, которые находятся на контрактной службе. Для мобилизованных военнослужащих это поднятие не запланировано.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военных в 2026 году будет получать надбавки к зарплате.

Добавим, мы сообщали о том, когда повышенное денежное обеспечение получат инструкторы учебных центров ВСУ.

зарплаты выплаты ВСУ армия военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации