Зарплаты в ВСУ 2026 - на сколько будет повышение

В 2026 году военную службу в Украине планируют серьезно реформировать. Реформы коснутся и финансовых выплат украинским военнослужащим.

Об этом рассказал юрист по военному праву Артем Козаков.

Вырастет зарплата военных

Юрист Артем Козаков, комментируя вопрос денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, пояснил, что сейчас готовится масштабная реформа военной службы.

Реформирование будет касаться и финансовой составляющей этого процесса.

Так, будут повышены выплаты по нескольким пунктам денежного обеспечения военных.

Это изменение затронет, во-первых, базовую зарплату всех военнослужащих.

Какие еще выплаты станут больше в следующем году

Кроме того, в 2026 году должны повысить ежемесячные надбавки за участие в боевых операциях и военных действиях.

Также реформа имеет целью повышение ежегодных финансовых бонусов для военнослужащих.

Надо отметить, что этот пункт касается исключительно тех военных, которые находятся на контрактной службе. Для мобилизованных военнослужащих это поднятие не запланировано.

