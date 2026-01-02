Увеличение средств на ВСУ 2026 - военная реформа

Украинский военнослужащий. Фото: 57 ОМПБр им. Костя Гордиенко

В 2026 году в Украине должны увеличить размер целого ряда выплат, которые получают украинские военнослужащие. В частности, планируется рост ежегодных финансовых бонусов для определенной категории военных.

Об этом написал юрист по военному праву Артем Козаков.

Реклама

Читайте также:

Реформа денежного обеспечения в ВСУ

Кабинет министров Украины в 2026 году планирует серьезную и масштабную реформу военной службы.

Эта реформа коснется прежде всего действующих военнослужащих ВСУ.

Реформировать планируют, в частности, и денежное обеспечение военных.

Кому повысят ежегодные бонусы

Так, планируют увеличить ежегодные финансовые бонусы, которые государство выплачивает военнослужащим.

Эта норма касается исключительно тех военных, которые подписали контракт на службу в Вооруженных силах Украины.

Впрочем, конкретные размеры повышения этих выплат пока неизвестны, так как реформа только разрабатывается.

Напомним, мы ранее писали о том, какими будут минимальные и максимальные суммы выплат военным в 2026 году.

Добавим, мы сообщали о том, кому из военных в новом году могут поднять зарплаты.