Увеличение средств на ВСУ 2026 - военная реформа

Кому в 2026 году могут увеличить размеры ежемесячных бонусов
В 2026 году в Украине должны увеличить размер целого ряда выплат, которые получают украинские военнослужащие. В частности, планируется рост ежегодных финансовых бонусов для определенной категории военных.
Об этом написал юрист по военному праву Артем Козаков.
Реформа денежного обеспечения в ВСУ
Кабинет министров Украины в 2026 году планирует серьезную и масштабную реформу военной службы.
Эта реформа коснется прежде всего действующих военнослужащих ВСУ.
Реформировать планируют, в частности, и денежное обеспечение военных.
Кому повысят ежегодные бонусы
Так, планируют увеличить ежегодные финансовые бонусы, которые государство выплачивает военнослужащим.
Эта норма касается исключительно тех военных, которые подписали контракт на службу в Вооруженных силах Украины.
Впрочем, конкретные размеры повышения этих выплат пока неизвестны, так как реформа только разрабатывается.
