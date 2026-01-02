Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Кому в 2026 году могут увеличить размеры ежемесячных бонусов

Кому в 2026 году могут увеличить размеры ежемесячных бонусов

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 05:56
Увеличение средств на ВСУ 2026 - военная реформа
Украинский военнослужащий. Фото: 57 ОМПБр им. Костя Гордиенко

В 2026 году в Украине должны увеличить размер целого ряда выплат, которые получают украинские военнослужащие. В частности, планируется рост ежегодных финансовых бонусов для определенной категории военных.

Об этом написал юрист по военному праву Артем Козаков.

Реклама
Читайте также:

Реформа денежного обеспечения в ВСУ

Кабинет министров Украины в 2026 году планирует серьезную и масштабную реформу военной службы.

Эта реформа коснется прежде всего действующих военнослужащих ВСУ.

Реформировать планируют, в частности, и денежное обеспечение военных.

Кому повысят ежегодные бонусы

Так, планируют увеличить ежегодные финансовые бонусы, которые государство выплачивает военнослужащим.

Эта норма касается исключительно тех военных, которые подписали контракт на службу в Вооруженных силах Украины.

Впрочем, конкретные размеры повышения этих выплат пока неизвестны, так как реформа только разрабатывается.

Напомним, мы ранее писали о том, какими будут минимальные и максимальные суммы выплат военным в 2026 году.

Добавим, мы сообщали о том, кому из военных в новом году могут поднять зарплаты.

выплаты ВСУ армия контракт военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации