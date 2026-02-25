Исключение с воинского учета - решение ТЦК после ВВК

Военно-врачебная комиссия и ТЦК. Фото: "АрміяInform", Винницкий ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

После того, как военно-врачебная комиссия подписала заключение о непригодности гражданина к военной службе, ТЦК должен принять решение об исключении гражданина с воинского учета. Юристи объяснили, законно ли вымогать от гражданина повторно пройти ВВК, если региональная военно-врачебная комиссия два года затягивает процесс.

Задержка решения о непригодности — то делать гражданину

Военный учет касается всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет.

На воинском учете должны находиться все лица этой категории, которые признаны годными к военной службе.

Непригодные же к военной службе должны быть признаны невоеннообязанными и исключены из воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который из-за серьезной болезни (рассеянный склероз) был признан непригодным районной ВВК — но уже два года не может получить решение региональной военно-врачебной комиссии.

Мужчина поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"На мой взгляд, сейчас наиболее правильным будет подача адвокатского запроса в 16 Региональную ВВК, чтобы вообще узнать, поступили ли Ваши документы о непригодности в штатную ВВК. А дальше отталкиваться от ответа", — отметил в ответе адвокат Вячеслав Кирда.

Может ли ТЦК направлять на повторную ВВК

Другой адвокат, Юрий Айвазян, подчеркнул, что гражданину не стоило ждать два года.

"Теперь и обжалование бездействия ответственных за это органов не поможет. В ТЦК Вас, скорее всего, будут заставлять пройти ВВК повторно", — отметил юрист.

Адвокат Евгений Александрович отметил, что гражданину следует подать запрос в территориальный центр комплектования.

"Выяснить состояние результатов прохождения ВВК относительно Вас, возможно путем подачи заявления в ТЦК и СП или адвокатского запроса в ТЦК и СП", — отметил юрист.

