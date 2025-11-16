Де можна перевірити термін відстрочки за кілька секунд — інструкція

Працівниці ТЦК. Фото: Армія.Inform

В Україні всі військовозобов’язані, призовники та резервісти зобов’язані самостійно стежити за актуальністю своїх персональних даних. Закон прямо покладає на кожного обов’язок повідомляти територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про будь-які зміни, що стосуються місця проживання, сімейних обставин, освіти, роботи чи стану здоров’я. Саме ці відомості формують військовий облік, на якому ґрунтується ефективність мобілізаційної системи.

Про те, які життєві обставини та зміни зобов'язують з'явитися військовозобов'язаних до ТЦК для оновлення даних повідомляє Чернігівський ОТЦ та СП.

В яких випадках для оновлення даних треба особисто з'явитися в ТЦК та СП

Найчастіше питання у громадян виникає тоді, коли потрібно особисто з’являтися до ТЦК.

Якщо у вашому житті відбулися будь-які зміни, пов’язані з даними у військово-облікових документах, до ТЦК та СП потрібно звернутися протягом семи днів. Йдеться про зміни прізвища, адреси проживання, сімейного стану, місця роботи, здобутої освіти або інших відомостей, що впливають на ведення обліку.

Особливо важливо пам’ятати про необхідність відвідування ТЦК у разі переїзду. Якщо ви змінили місце проживання, потрібно особисто прибути до ТЦК за новою адресою та внести актуальні дані.

У населених пунктах, де немає центру комплектування, слід звертатися до того органу, який офіційно відповідає за облік на цій території.

Що буде, якщо не оновити вчасно дані для ТЦК

Невчасне оновлення може створити проблеми як для самого військовозобов’язаного, так і для роботи ТЦК: людину неможливо знайти за старою адресою, виникають труднощі з логістикою під час мобілізаційних заходів, а громадянин ризикує отримати адміністративний штраф за невиконання свого обов’язку.

Як ВПО оновити дані для ТЦК

Окремий порядок діє для громадян, які перемістилися з тимчасово окупованих територій. Вони можуть стати на військовий облік лише після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи.

