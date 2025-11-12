Звільнення зі служби через догляд за батьками — які документи вимагає ТЦК та СП

Чоловіки у черзі в ТЦК. Фото: OVKCHUA

Якщо батько чи мати військовослужбовця має інвалідність II групи та висновок ЛКК про потребу у постійному догляді, то є підстава для звільнення зі служби під час воєнного стану. Йдеться про підпункт закону, що дозволяє звільнення за необхідності постійного догляду за одним із батьків, за умови відсутності інших членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення, які можуть здійснювати такий догляд, або якщо ці родичі самі потребують постійного догляду за висновком МСЕК чи ЛКК.

Як довести ТЦК, що ніхто, крім вас, не може здійснювати догляд за родичем пояснили юристи.

Реклама

Читайте також:

Як звільнитися зі служби для догляду за родичем — йти в ЦНАП чи ТЦК?

Юристи зазначають, що таке право визначається не статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а частиною дванадцятою статті 26 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

З 15 липня 2025 року діє оновлений порядок за наказом МОУ №274, який унормував отримання акта перевірки сімейного стану — саме він фіксує, чи є інші особи, здатні забезпечити догляд.

Зазначимо, що з листопада діють нові правила для військовозобов’язаних. Тому подача документів на відстрочку здійснюється як онлайн, так і через ЦНАП.

Акт можна ініціювати двома шляхами: через рапорт командиру частини (до нього додаються документи про родинні зв’язки, інвалідність, потребу в догляді, склад сім’ї та спільне проживання, інші підтвердження), або через подання безпосередньо до ЦНАП за місцем проживання особи, яка потребує догляду.

Далі там створять комісію, що перевіряє дані, виїжджає за адресою, звіряє інформацію в реєстрах і складає акт. Нормативні строки — до 24 календарних днів від моменту звернення з урахуванням усіх етапів.

Що робити, якщо родич живе не в Україні і не може доглядати батьків

Для доведення того, що брат чи сестра не може здійснювати догляд, потрібні формальні підтвердження фактичної неможливості. Наприклад, чи було стабільне проживання на території, з якої він не може прибувати для регулярного догляду. Також знадобляться довідки про реєстрацію місця проживання, трудові чи інші документи, що фіксують постійне перебування поза місцем проживання матері.

За наявності можна додати медичні довідки про його стан здоров’я або інші об’єктивні обставини, що унеможливлюють догляд. У спірних випадках, підкреслює юрист, найнадійнішим шляхом є судове встановлення юридичного факту неможливості здійснення догляду конкретним родичем, адже наявність судового рішення значно спрощує подання на звільнення.

Які документи треба подати для оформлення догляду

Пакет на звільнення, крім рапорту і аркуша бесіди, має містити документи про родинні зв’язки з матір’ю, підтвердження інвалідності та потреби в постійному догляді, а також "докази відсутності" інших членів сім’ї першого або другого ступеня, здатних цей догляд забезпечити.

Результатом перевірки стає акт, що разом із медичними висновками і доказами неможливості догляду з боку брата формує правову основу для звільнення за сімейними обставинами під час воєнного стану.

Нагадаємо, інколи бувають випадки, що навіть особам, які досягли граничного віку для мобілізації, можуть отримувати повістки. Читайте, як діяти в таких ситуаціях та що радять юристи.

Також ЦНАП може відмовляти у наданні відстрочки від мобілізації. В ТЦК пояснили, чому так може статися та як діяти.