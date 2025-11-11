Повістка після 65 років — як оскаржити незаконні дії ТЦК

Військовослужбовці ТЦК виписують повістки. Фото: УНІАН

В Україні діють чіткі вікові межі, після яких призов або мобілізація неможливі. Якщо після досягнення 60 або 65 років, залежно від звання, особі все ж вручають повістку, це може бути помилкою або перевищенням повноважень з боку представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це повідомили юристи.

Що таке граничний вік і коли він настає

Граничний вік у 2025 році залишається незмінним та відповідно до ст. 28 ЗУ №2232-XII. Наразі він становить такі межі:

для рядових, сержантів та старшин – 60 років;

для молодших та старших офіцерів – 60 років;

для вищих офіцерів – 65 років.

Чи можуть людині, яка досягла граничного віку, дати повістку

Фахівці наголошують, що призов осіб після граничного віку прямо заборонений законодавством, тому повістка в такій ситуації є незаконною. Ігнорувати її не варто — потрібно діяти правильно й у правовому полі.

Що робити, якщо людині старше 60 років дали повістку

Перш за все, юристи радять перевірити свої дані у державному реєстрі через систему "Резерв+" або подати запит до місцевого ТЦК. Якщо підтверджується, що людині виповнилося 60 чи 65 років, і документи оформлені належним чином, повістку слід оскаржити.

Це можна зробити через обласний ТЦК або подати позов до окружного адміністративного суду. Найкраще одразу звернутися до адвоката, який спеціалізується на військовому праві.

Загалом виключення за віком, як зазначають юристи, відбувається автоматично — у день досягнення 60 або 65 років. Тобто жодних додаткових звернень чи документів подавати не потрібно. Єдине, що варто зробити — це перевірити свій статус у "Резерв+". Якщо там не зазначено, що особу виключено з військового обліку за віком, тоді й необхідно звернутися до ТЦК для виправлення даних.

Що буде з пільгами колишніх військових, які досягають граничного віку

При цьому всі соціальні пільги після виключення з обліку зберігаються. Колишні військовослужбовці не втрачають права на пенсію, медичне забезпечення чи статус ветерана. Навіть технічні помилки в системі не впливають на вже призначені виплати — вони залишаються чинними.

