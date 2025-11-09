Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Дистанційне зняття з розшуку — для кого це можливо

Дистанційне зняття з розшуку — для кого це можливо

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 01:30
Оновлено: 02:30
Кого можуть зняти з розшуку ТЦК дистанційно — відповідь юристки
Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Військовозобов'язані можуть позбутися статусу "У розшуку" дистанційно. Щоправда, такі привілеї доступні не всім. 

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив старший юрист, адвокат юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Вікторія Косюк.

Реклама
Читайте також:

Дистанційне зняття з розшуку

Дистанційне зняття з розшуку можливе лише після того, як ТЦК та СП запевниться, що людину не притягували до адміністративної відповідальності: не складали відносно неї протокол чи постанову. Якщо з'ясується, що відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів внесли безпідставно, військовозобов'язаний зможе поштою надіслати до ТЦК та СП заяву про виключення відповідних даних.

Нагадаємо, ті, кого розшукує ТЦК, можуть зіткнутися з низкою обмежень. Йдеться навіть про військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном.

Раніше юристка пояснила, чи зникне розшуку автоматично, якщо з моменту його оголошення минуло три місяці. Якщо справу не закриють, розшук залишатиметься.

військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації