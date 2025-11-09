Кого можуть зняти з розшуку ТЦК дистанційно — відповідь юристки

Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Військовозобов'язані можуть позбутися статусу "У розшуку" дистанційно. Щоправда, такі привілеї доступні не всім.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив старший юрист, адвокат юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Вікторія Косюк.

Дистанційне зняття з розшуку

Дистанційне зняття з розшуку можливе лише після того, як ТЦК та СП запевниться, що людину не притягували до адміністративної відповідальності: не складали відносно неї протокол чи постанову. Якщо з'ясується, що відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів внесли безпідставно, військовозобов'язаний зможе поштою надіслати до ТЦК та СП заяву про виключення відповідних даних.

Нагадаємо, ті, кого розшукує ТЦК, можуть зіткнутися з низкою обмежень. Йдеться навіть про військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном.

Раніше юристка пояснила, чи зникне розшуку автоматично, якщо з моменту його оголошення минуло три місяці. Якщо справу не закриють, розшук залишатиметься.