Кого можуть зняти з розшуку ТЦК дистанційно — відповідь юристки

Дистанційне зняття з розшуку — для кого це можливо
Військовозобов'язані можуть позбутися статусу "У розшуку" дистанційно. Щоправда, такі привілеї доступні не всім.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив старший юрист, адвокат юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Вікторія Косюк.
Дистанційне зняття з розшуку
Дистанційне зняття з розшуку можливе лише після того, як ТЦК та СП запевниться, що людину не притягували до адміністративної відповідальності: не складали відносно неї протокол чи постанову. Якщо з'ясується, що відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів внесли безпідставно, військовозобов'язаний зможе поштою надіслати до ТЦК та СП заяву про виключення відповідних даних.
Нагадаємо, ті, кого розшукує ТЦК, можуть зіткнутися з низкою обмежень. Йдеться навіть про військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном.
Раніше юристка пояснила, чи зникне розшуку автоматично, якщо з моменту його оголошення минуло три місяці. Якщо справу не закриють, розшук залишатиметься.
