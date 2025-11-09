Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Дистанционное снятие с розыска — для кого это возможно

Дистанционное снятие с розыска — для кого это возможно

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 01:30
обновлено: 02:30
Кого могут снять с розыска ТЦК дистанционно — ответ юриста
Приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Военнообязанные могут избавиться от статуса "В розыске" дистанционно. Правда, такие привилегии доступны не всем.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил старший юрист, адвокат юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Виктория Косюк.

Реклама
Читайте также:

Дистанционное снятие с розыска

Дистанционное снятие с розыска возможно только после того, как ТЦК и СП удостоверится, что человека не привлекали к административной ответственности: не составляли в отношении него протокол или постановление. Если выяснится, что сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов внесли безосновательно, военнообязанный сможет по почте отправить в ТЦК и СП заявление об исключении соответствующих данных.

Напомним, те, кого разыскивает ТЦК, могут столкнуться с рядом ограничений. Речь идет даже о военнообязанных, которые находятся за рубежом.

Ранее юрист объяснила, исчезнет ли розыск автоматически, если с момента его объявления прошло три месяца. Если дело не закроют, розыск будет оставаться.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные розыск
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации