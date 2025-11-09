Кого могут снять с розыска ТЦК дистанционно — ответ юриста

Приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Военнообязанные могут избавиться от статуса "В розыске" дистанционно. Правда, такие привилегии доступны не всем.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил старший юрист, адвокат юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Виктория Косюк.

Реклама

Читайте также:

Дистанционное снятие с розыска

Дистанционное снятие с розыска возможно только после того, как ТЦК и СП удостоверится, что человека не привлекали к административной ответственности: не составляли в отношении него протокол или постановление. Если выяснится, что сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов внесли безосновательно, военнообязанный сможет по почте отправить в ТЦК и СП заявление об исключении соответствующих данных.

Напомним, те, кого разыскивает ТЦК, могут столкнуться с рядом ограничений. Речь идет даже о военнообязанных, которые находятся за рубежом.

Ранее юрист объяснила, исчезнет ли розыск автоматически, если с момента его объявления прошло три месяца. Если дело не закроют, розыск будет оставаться.