ТЦК дал повестку после 65 лет — как действовать и обжаловать

ТЦК дал повестку после 65 лет — как действовать и обжаловать

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 00:30
обновлено: 10:54
Повестка после 65 лет — как обжаловать незаконные действия ТЦК
Военнослужащие ТЦК выписывают повестки. Фото: УНИАН

В Украине действуют четкие возрастные границы, после которых призыв или мобилизация невозможны. Если после достижения 60 или 65 лет, в зависимости от звания, лицу все же вручают повестку, это может быть ошибкой или превышением полномочий со стороны представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом сообщили юристы.

Читайте также:

Что такое предельный возраст и когда он наступает

Предельный возраст в 2025 году остается неизменным и в соответствии со ст. 28 ЗУ №2232-XII. Сейчас он составляет следующие пределы:

  • для рядовых, сержантов и старшин — 60 лет;
  • для младших и старших офицеров — 60 лет;
  • для высших офицеров — 65 лет.

Могут ли человеку, достигшему предельного возраста, дать повестку

Специалисты отмечают, что призыв лиц после предельного возраста прямо запрещен законодательством, поэтому повестка в такой ситуации является незаконной. Игнорировать ее не стоит — нужно действовать правильно и в правовом поле.

Что делать, если человеку старше 60 лет дали повестку

Прежде всего, юристы советуют проверить свои данные в государственном реестре через систему "Резерв+" или подать запрос в местный ТЦК. Если подтверждается, что человеку исполнилось 60 или 65 лет, и документы оформлены надлежащим образом, повестку следует обжаловать.

Это можно сделать через областной ТЦК или подать иск в окружной административный суд. Лучше всего сразу обратиться к адвокату, который специализируется на военном праве.

В целом исключение по возрасту, как отмечают юристы, происходит автоматически — в день достижения 60 или 65 лет. То есть никаких дополнительных обращений или документов подавать не нужно. Единственное, что стоит сделать — это проверить свой статус в "Резерв+". Если там не указано, что лицо исключено из воинского учета по возрасту, тогда и необходимо обратиться в ТЦК для исправления данных.

Что будет с льготами бывших военных, которые достигают предельного возраста

При этом все социальные льготы после исключения с учета сохраняются. Бывшие военнослужащие не теряют права на пенсию, медицинское обеспечение или статус ветерана. Даже технические ошибки в системе не влияют на уже назначенные выплаты — они остаются в силе.

Напомним, в некоторых случаях военнообязанные могут быть сняты с розыска дистанционно, однако, эта опция доступна не всем.

Также юристы объяснили, могут ли моряки моложе 25 лет выезжать за границу на работу.

возраст мобилизация повестки жалобы ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
