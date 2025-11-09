Как моряку 24 лет легально выехать из Украины в рейс — какие документы надо дать ТЦК

Выезд моряков за границу — юрист объяснил, может ли ТЦК вмешаться
К юристу обратился 24-летний моряк из Одессы, который имеет все необходимые документы для выхода в рейс — удостоверение моряка, подтверждение от Администрации судоходства и учетную запись в системе "Резерв+" со статусом "призывник". Мужчина спросил, позволят ли ему выехать из Украины, могут ли его остановить на блокпосту и мобилизовать, и вообще стоит ли пробовать.
Юрист разъяснил, что согласно законодательству, призывники до 25 лет не подлежат мобилизации, поэтому риски их призыва практически отсутствуют, но надо знать некоторые нюансы.
Могут ли задержать на блокпосте ТЦК моряков
"Если парень является призывником, он не может быть мобилизован до достижения 25-летнего возраста. Из практики могу подтвердить — проблем на блокпостах в таких случаях не возникает", — отметил юрист.
Специалист отметил, что в случае неправомерных действий или давления со стороны представителей ТЦК, гражданин имеет право обратиться с жалобой в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований или Национальную полицию, ссылаясь на превышение служебных полномочий в соответствии со статьей 426-1 Уголовного кодекса Украины.
Как морякам выехать на работу за границу
Что касается выезда за границу, то согласно пункту 2-12 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могут покидать территорию Украины, если направляются для работы на морских судах в составе экипажей или для прохождения практической подготовки.
Юрист уточнил, что для этого нужно иметь:
- удостоверение личности моряка;
- подтверждение от Администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов;
- судовую роль (crew list) или трудовой контракт/письмо от судовладельца о намерении заключить договор;
- военно-учетные документы с соответствующими отметками ТЦК.
Также необходимо получить разрешение на выезд с места жительства от руководителя соответствующего ТЦК, которое предъявляется пограничникам при пересечении границы.
"Если парень имеет все необходимые документы, установленный в 'Резерв+' статус призывника и разрешение ТЦК, он имеет полное право на пересечение границы и может отправляться в рейс", — подытожил юрист.
Также читайте разъяснения юристов, как исключенные с воинского учета могут выехать за границу.
Также граждане, которые нарушили правила воинского учета, могут иметь ряд проблем за рубежом.
Читайте Новини.LIVE!