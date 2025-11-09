Видео
Видео

Выезд моряков за границу — юрист объяснил, может ли ТЦК вмешаться

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 00:30
обновлено: 11:04
Как моряку 24 лет легально выехать из Украины в рейс — какие документы надо дать ТЦК
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

К юристу обратился 24-летний моряк из Одессы, который имеет все необходимые документы для выхода в рейс — удостоверение моряка, подтверждение от Администрации судоходства и учетную запись в системе "Резерв+" со статусом "призывник". Мужчина спросил, позволят ли ему выехать из Украины, могут ли его остановить на блокпосту и мобилизовать, и вообще стоит ли пробовать.

Юрист разъяснил, что согласно законодательству, призывники до 25 лет не подлежат мобилизации, поэтому риски их призыва практически отсутствуют, но надо знать некоторые нюансы.

Читайте также:

Могут ли задержать на блокпосте ТЦК моряков

"Если парень является призывником, он не может быть мобилизован до достижения 25-летнего возраста. Из практики могу подтвердить — проблем на блокпостах в таких случаях не возникает", — отметил юрист.

Специалист отметил, что в случае неправомерных действий или давления со стороны представителей ТЦК, гражданин имеет право обратиться с жалобой в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований или Национальную полицию, ссылаясь на превышение служебных полномочий в соответствии со статьей 426-1 Уголовного кодекса Украины.

Как морякам выехать на работу за границу

Что касается выезда за границу, то согласно пункту 2-12 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могут покидать территорию Украины, если направляются для работы на морских судах в составе экипажей или для прохождения практической подготовки.

Юрист уточнил, что для этого нужно иметь:

  • удостоверение личности моряка;
  • подтверждение от Администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов;
  • судовую роль (crew list) или трудовой контракт/письмо от судовладельца о намерении заключить договор;
  • военно-учетные документы с соответствующими отметками ТЦК.

Также необходимо получить разрешение на выезд с места жительства от руководителя соответствующего ТЦК, которое предъявляется пограничникам при пересечении границы.

"Если парень имеет все необходимые документы, установленный в 'Резерв+' статус призывника и разрешение ТЦК, он имеет полное право на пересечение границы и может отправляться в рейс", — подытожил юрист.

Также читайте разъяснения юристов, как исключенные с воинского учета могут выехать за границу.

Также граждане, которые нарушили правила воинского учета, могут иметь ряд проблем за рубежом.

моряки мобилизация ТЦК и СП выезд за границу военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
