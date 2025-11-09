Як моряку 24 років легально виїхати з України у рейс — які документи треба дати ТЦК

Виїзд моряків за кордон — юрист пояснив, чи може ТЦК втрутитися
До юриста звернувся 24-річний моряк з Одеси, який має всі необхідні документи для виходу в рейс — посвідчення моряка, підтвердження від Адміністрації судноплавства та обліковий запис у системі "Резерв+" зі статусом "призовник". Чоловік запитав, чи дозволять йому виїхати з України, чи можуть його зупинити на блокпості та мобілізувати, і чи взагалі варто пробувати.
Юрист роз’яснив, що згідно із законодавством, призовники до 25 років не підлягають мобілізації, тому ризики їхнього призову практично відсутні, але треба знати деякі нюанси.
Чи можуть затримати на блокпості ТЦК моряків
"Якщо хлопець є призовником, він не може бути мобілізований до досягнення 25-річного віку. З практики можу підтвердити — проблем на блокпостах у таких випадках не виникає", — зазначив юрист.
Фахівець наголосив, що у разі неправомірних дій або тиску з боку представників ТЦК, громадянин має право звернутися зі скаргою до Генеральної прокуратури, Державного бюро розслідувань чи Національної поліції, посилаючись на перевищення службових повноважень відповідно до статті 426-1 Кримінального кодексу України.
Як морякам виїхати на роботу за кордон
Щодо виїзду за кордон, то згідно з пунктом 2-12 Правил перетинання державного кордону громадянами України, чоловіки віком від 23 до 60 років можуть залишати територію України, якщо прямують для роботи на морських суднах у складі екіпажів або для проходження практичної підготовки.
Юрист уточнив, що для цього потрібно мати:
- посвідчення особи моряка;
- підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів;
- суднову роль (crew list) або трудовий контракт/лист від судновласника про намір укласти договір;
- військово-облікові документи з відповідними відмітками ТЦК.
Також необхідно отримати дозвіл на виїзд з місця проживання від керівника відповідного ТЦК, який пред’являється прикордонникам під час перетину кордону.
"Якщо хлопець має всі необхідні документи, встановлений у 'Резерв+' статус призовника і дозвіл ТЦК, він має повне право на перетин кордону та може вирушати в рейс", — підсумував юрист.
