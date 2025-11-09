Відео
Виїзд моряків за кордон — юрист пояснив, чи може ТЦК втрутитися

Виїзд моряків за кордон — юрист пояснив, чи може ТЦК втрутитися

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 00:30
Оновлено: 11:04
Як моряку 24 років легально виїхати з України у рейс — які документи треба дати ТЦК
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

До юриста звернувся 24-річний моряк з Одеси, який має всі необхідні документи для виходу в рейс — посвідчення моряка, підтвердження від Адміністрації судноплавства та обліковий запис у системі "Резерв+" зі статусом "призовник". Чоловік запитав, чи дозволять йому виїхати з України, чи можуть його зупинити на блокпості та мобілізувати, і чи взагалі варто пробувати.

Юрист роз’яснив, що згідно із законодавством, призовники до 25 років не підлягають мобілізації, тому ризики їхнього призову практично відсутні, але треба знати деякі нюанси.

Читайте також:

Чи можуть затримати на блокпості ТЦК моряків 

"Якщо хлопець є призовником, він не може бути мобілізований до досягнення 25-річного віку. З практики можу підтвердити — проблем на блокпостах у таких випадках не виникає", — зазначив юрист.

Фахівець наголосив, що у разі неправомірних дій або тиску з боку представників ТЦК, громадянин має право звернутися зі скаргою до Генеральної прокуратури, Державного бюро розслідувань чи Національної поліції, посилаючись на перевищення службових повноважень відповідно до статті 426-1 Кримінального кодексу України.

Як морякам виїхати на роботу за кордон

Щодо виїзду за кордон, то згідно з пунктом 2-12 Правил перетинання державного кордону громадянами України, чоловіки віком від 23 до 60 років можуть залишати територію України, якщо прямують для роботи на морських суднах у складі екіпажів або для проходження практичної підготовки.

Юрист уточнив, що для цього потрібно мати:

  • посвідчення особи моряка;
  • підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів;
  • суднову роль (crew list) або трудовий контракт/лист від судновласника про намір укласти договір;
  • військово-облікові документи з відповідними відмітками ТЦК.

Також необхідно отримати дозвіл на виїзд з місця проживання від керівника відповідного ТЦК, який пред’являється прикордонникам під час перетину кордону.

"Якщо хлопець має всі необхідні документи, встановлений у 'Резерв+' статус призовника і дозвіл ТЦК, він має повне право на перетин кордону та може вирушати в рейс", — підсумував юрист.

Також читайте роз'яснення юристів, як виключені з військового обліку  можуть виїхати за кордон.

Також громадяни, які порушили правила військового обліку, можуть мати низку проблем за кордоном

моряки мобілізація ТЦК та СП виїзд за кордон військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
