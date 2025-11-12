Увольнение со службы из-за ухода за родителями — какие документы требует ТЦК и СП

Мужчины в очереди в ТЦК. Фото: OVKCHUA

Если отец или мать военнослужащего имеет инвалидность II группы и заключение ВКК о необходимости постоянного ухода, то есть основание для увольнения со службы во время военного положения. Речь идет о подпункте закона, который позволяет увольнение при необходимости постоянного ухода за одним из родителей, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства, которые могут осуществлять такой уход, или если эти родственники сами нуждаются в постоянном уходе по заключению МСЭК или ВКК.

Как доказать ТЦК, что никто, кроме вас, не может осуществлять уход за родственником объяснили юристы.

Юристы отмечают, что такое право определяется не статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а частью двенадцатой статьи 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

С 15 июля 2025 года действует обновленный порядок по приказу МОУ №274, который нормировал получение акта проверки семейного положения — именно он фиксирует, есть ли другие лица, способные обеспечить уход.

Отметим, что с ноября действуют новые правила для военнообязанных. Поэтому подача документов на отсрочку осуществляется как онлайн, так и через ЦПАУ.

Акт можно инициировать двумя путями: через рапорт командиру части (к нему прилагаются документы о родственных связях, инвалидности, потребности в уходе, составе семьи и совместном проживании, другие подтверждения), или путем подачи непосредственно в ЦНАП по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.

Далее там создадут комиссию, которая проверяет данные, выезжает по адресу, сверяет информацию в реестрах и составляет акт. Нормативные сроки — до 24 календарных дней с момента обращения с учетом всех этапов.

Что делать, если родственник живет не в Украине и не может ухаживать за родителями

Для доказательства того, что брат или сестра не может осуществлять уход, нужны формальные подтверждения фактической невозможности. Например, было ли стабильное проживание на территории, с которой он не может прибывать для регулярного ухода. Также понадобятся справки о регистрации места жительства, трудовые или другие документы, фиксирующие постоянное пребывание вне места жительства матери.

При наличии можно добавить медицинские справки о его состоянии здоровья или другие объективные обстоятельства, которые делают невозможным уход. В спорных случаях, подчеркивает юрист, самым надежным путем является судебное установление юридического факта невозможности осуществления ухода конкретным родственником, ведь наличие судебного решения значительно упрощает подачу на освобождение.

Какие документы нужно подать для оформления ухода

Пакет на увольнение, кроме рапорта и листа беседы, должен содержать документы о родственных связях с матерью, подтверждение инвалидности и потребности в постоянном уходе, а также "доказательства отсутствия" других членов семьи первой или второй степени, способных этот уход обеспечить.

Результатом проверки становится акт, который вместе с медицинскими заключениями и доказательствами невозможности ухода со стороны брата формирует правовую основу для освобождения по семейным обстоятельствам во время военного положения.

