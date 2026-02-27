Видео
Україна
Главная Военная экономика Штрафы ТЦК — как и где оспорить их в марте 2026-го

Штрафы ТЦК — как и где оспорить их в марте 2026-го

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 05:43
Процесс обжалования штрафа ТЦК - сколько длится суд
Гражданин в ТЦК и суде. Фото: сайт города Шепетовка, Одесский ОТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Если военнообязанный гражданин не согласен с решением ТЦК, который наложил на него штраф, он может обжаловать это решение в суде. Юристы объяснили, в какие именно суды нужно подавать исковое заявление против ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом шла речь в материале на юридическом портале inseinin.com.ua.

Читайте также:

Обжалование штрафа ТЦК

Нарушение правил воинского учета считается административным правонарушением. Соответственно, за нарушение этих правил — в частности, неявку по повестке или непрохождение военно-врачебной комиссии — на гражданина налагается административное взыскание. Иначе это взыскание называется штрафом.

Решение о штрафе принимают территориальные центры комплектования. Для этого принимается соответствующее постановление, с которым нужно ознакомить самого нарушителя.

Юристы объяснили, как можно обжаловать штраф ТЦК. Конечно, обжалование это будет иметь положительный результат только в ситуации, если штраф был наложен незаконно или с нарушением действующего законодательства.

"Для обжалования штрафа необходимо обращаться с исковым заявлением в местный суд по адресу нахождения районного ТЦК и СП", — отметили юристы. Также можно обратиться по месту государственной регистрации самого истца, то есть оштрафованного военнообязанного гражданина.

Иск против ТЦК — длительность суда

Юристы объяснили, что процесс этот не является быстрым. Вместе с тем, пока происходит судебное рассмотрение дела военнообязанного против территориального центра комплектования, его не могут мобилизовать.

"Судебный процесс по обжалованию денежного штрафа может длиться от 2 до 3 месяцев", — отмечается в статье.

После этого суд должен принять соответствующее решение — положительное или отрицательное для истца. В случае положительного решения штраф будет отменен, если же решение суда окажется отрицательным, гражданину все же придется оплатить этот штраф.

Напомним, мы ранее писали о том, что украинцы начали получать в "Резерв+" сообщения о наложенных штрафах ТЦК.

Юристы объяснили, когда такая информация не будет иметь юридической силы. Необходимы официально утвердженные постановления ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, что будет с нарушителем воинского учета после отказа от оплаты штрафа ТЦК.

Территориальный центр комплектования передаст информацию о нарушителе в государственную исполнительную службу. Самого же гражданина после этого внесут в Единый реестр должников.

суд штраф ТЦК и СП военнообязанные обжалование
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
