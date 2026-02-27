Процесс обжалования штрафа ТЦК - сколько длится суд

Гражданин в ТЦК и суде. Фото: сайт города Шепетовка, Одесский ОТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Если военнообязанный гражданин не согласен с решением ТЦК, который наложил на него штраф, он может обжаловать это решение в суде. Юристы объяснили, в какие именно суды нужно подавать исковое заявление против ТЦК.

Обжалование штрафа ТЦК

Нарушение правил воинского учета считается административным правонарушением. Соответственно, за нарушение этих правил — в частности, неявку по повестке или непрохождение военно-врачебной комиссии — на гражданина налагается административное взыскание. Иначе это взыскание называется штрафом.

Решение о штрафе принимают территориальные центры комплектования. Для этого принимается соответствующее постановление, с которым нужно ознакомить самого нарушителя.

Юристы объяснили, как можно обжаловать штраф ТЦК. Конечно, обжалование это будет иметь положительный результат только в ситуации, если штраф был наложен незаконно или с нарушением действующего законодательства.

"Для обжалования штрафа необходимо обращаться с исковым заявлением в местный суд по адресу нахождения районного ТЦК и СП", — отметили юристы. Также можно обратиться по месту государственной регистрации самого истца, то есть оштрафованного военнообязанного гражданина.

Иск против ТЦК — длительность суда

Юристы объяснили, что процесс этот не является быстрым. Вместе с тем, пока происходит судебное рассмотрение дела военнообязанного против территориального центра комплектования, его не могут мобилизовать.

"Судебный процесс по обжалованию денежного штрафа может длиться от 2 до 3 месяцев", — отмечается в статье.

После этого суд должен принять соответствующее решение — положительное или отрицательное для истца. В случае положительного решения штраф будет отменен, если же решение суда окажется отрицательным, гражданину все же придется оплатить этот штраф.

