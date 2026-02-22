Відео
Не сплатив штраф ТЦК — у який реєстр потрапить порушник

Не сплатив штраф ТЦК — у який реєстр потрапить порушник

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 05:29
Штрафи ТЦК - хто вносить порушника у реєстр боржників
Працівники ТЦК і реєстр боржників. Фото: "Новини.PRO", Мінюст. Колаж: Новини.LIVE

Порушення правил військового обліку тягне за собою адміністративне стягнення, тобто штраф. За несплату штрафу громадянина занесуть у відповідний реєстр і продовжать застосовувати щодо нього санкції.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йшлося у матеріалі на юридичному порталі protocol.ua.

Борг перед ТЦК — до якого реєстру внесуть громадянина

Порушення правил військового обліку є адміністративним правопорушенням.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення якихось правил військового обліку на громадянина може бути накладене адміністративне стягнення, тобто штраф.

Разом з тим, якщо громадянин не сплатить штраф, накладений ТЦК, його внесуть у один із відповідних реєстрів для продовження тиску, зокрема, накладення інших санкцій.

"Якщо проігнорувати штраф від ТЦК та СП, інформацію про порушника передадуть до виконавчої служби, а дані про нього внесуть до Єдиного реєстру боржників", — наголосили юристи у своєму матеріалі.

Куди ТЦК надсилає постанову

Ця інформація про порушника передається до виконавчої служби у вигляді відповідної постанови територіального центру комплектування.

Юристи пояснили, куди саме надсилається ця постанова про порушення правил військового обліку.

"Постанову надсилають для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання, роботи або за місцезнаходженням майна боржника", — зазначається у статті.

Після цього щодо порушника військового обліку можуть бути застосовані наступні санкції. Це, зокрема, арешт чи блокування банківських рахунків і навіть списання з цих рахунків коштів, потрібних для сплати штрафу і пені.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має право заарештувати банківські рахунки порушника військового обліку.

Цим займається уже не територіальний центр комплектування, який передає справу порушника до іншої державної структури.

Додамо, ми повідомляли про те, які кошти із заблокованих рахунків порушник військового обліку все ж може використовувати.

Громадяни, на кошти яких накладено арешт, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
