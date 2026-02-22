Видео
Україна
Видео

Неуплаченный штраф ТЦК — кто вносит нарушителя в реестр должников

Неуплаченный штраф ТЦК — кто вносит нарушителя в реестр должников

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 05:29
Штрафы за нарушение воинского учета - реестр должников, кто вносит гражданина
Работники ТЦК и реестр должников. Фото: "Новини.PRO", Минюст. Коллаж: Новини.LIVE

За нарушение правил воинского учета на гражданина ждет штраф от территориального центра комплектования. Юристи объяснили, кто и когда вносит такого гражданина в специальний реестр.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом шла речь в материале на юридическом портале protocol.ua.

В какой реестр вносят нарушителя воинского учета, не заплатившего штраф

Нарушение правил воинского учета является административным правонарушением.

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, за нарушение каких-то правил воинского учета на гражданина может быть наложено административное взыскание, то есть штраф.

Вместе с тем, если гражданин не оплатит штраф, наложенный ТЦК, его внесут в один из соответствующих реестров для продолжения давления, в частности, наложения других санкций.

"Если проигнорировать штраф от ТЦК и СП, информацию о нарушителе передадут в исполнительную службу, а данные о нем внесут в Единый реестр должников", — отметили юристы в своем материале.

Постановление ТЦК — куда и зачем направляют

Эта информация о нарушителе передается в исполнительную службу в виде соответствующего постановления территориального центра комплектования.

Юристы объяснили, куда именно направляется это постановление о нарушении правил воинского учета.

"Постановление направляют для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства, работы или по местонахождению имущества должника", — отмечается в статье.

После этого в отношении нарушителя воинского учета могут быть применены следующие санкции. Это, в частности, арест или блокировка банковских счетов и даже списание с этих счетов средств, необходимых для уплаты штрафа и пени.

Напомним, мы ранее писали о том, как происходит процес ареста банковских счетов гражданина, нарушившего правила воинского учета.

Этот процес является прерогативой уже не ТЦК, а государственной исполнительной службы.

Добавим, мы сообщали о том, когда и как нарушитель воинского учета может использовать часть денег с заблокированных счетов.

Использование этой части денег на арестованных банковских счетах нарушителя регулируется государством.

штраф должники реестр военный учет ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
