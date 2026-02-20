Арешт рахунків порушника військового обліку - яку частину коштів можна використовувати

Громадяни в ТЦК, порушення військового обліку і санкції. Фото: creditdebt, korosten.today. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин, який порушив правила військового обліку і не сплачує штраф ТЦК, може залишитися без доступу до банківських рахунків. Та, попри арешт рахунків, частину коштів такий громадянин все ж матиме право використовувати.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йдеться у матеріалі на юридичному порталі protocol.ua.

Арешт банківських рахунків порушника військового обліку

Якщо військовозобов’язаний громадянин порушив правила військового обліку, не сплатив штраф, не відреагував на оголошення його в розшук ТЦК, до нього можуть бути застосовані серйозніші санкції.

Це, зокрема, арешт чи блокування банківських рахунків такого громадянина.

Право заарештувати рахунки порушника військового обліку має лише державна виконавча служба.

Юристи пояснили, як відбувається процес арешту.

"Державна виконавча служба має автоматизовану систему виконавчих проваджень (АСВП). Тому після відкриття виконавчого провадження та внесення відомостей про особу до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить її рахунки в банках, і тоді на них накладається арешт", — наголошується у матеріалі юридичного порталу.

Часткове розблокування рахунків

При цьому громадянин, навіть попри те, що він порушив правила військового обліку, все ж має право частково використовувати свої банківські рахунки.

"Сьогодні, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, боржники, на кошти яких накладено арешт, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня", — наголошується у матеріалі.

Ця сума буде доступна до користування порушникам правил військового обліку, які не сплачуватимуть виписані територіальним центром комплектування штрафи.

