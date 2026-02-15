Санкції проти порушника військового обліку - інформування про арешт рахунку

Працівники ТЦК інформують військовозобов’язаного громадянина. Фото: "Новини.PRO"

Порушник правил військового обліку може залишитися без доступу до власних банківських рахунків. Юристи пояснили, у якій ситуації про арешт чи блокування рахунків громадянина мусять повідомити офіційно.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йдеться у матеріалі на сайті protocol.ua.

Санкції проти порушника обліку

Якщо військовозобов’язаний громадянин порушив правила військового обліку і не сплатив штраф, його справу передають із ТЦК у виконавчу службу.

Наслідком таких дій може стати додаткова санкція проти порушника.

Це, зокрема, арешт банківського рахунку цього громадянина.

Юристи пояснили, що порушник може дізнатися про арешт рахунку при спробі здійснити операцію.

Коли порушника повідомлять про арешт рахунку

Втім, йдеться у статті, громадянина все-таки мають інформувати про блокування рахунку за порушення правил військового обліку.

Цим мають займатися відповідні державні структури.

"У деяких випадках, коли рішення про блокування рахунку приймається на підставі правових норм, особа отримує офіційне повідомлення про це від правоохоронців або через суд", — підкреслили фахівці.

