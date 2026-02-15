Видео
Главная Военная экономика Арест счета — получит ли нарушитель учета уведомление

Арест счета — получит ли нарушитель учета уведомление

Дата публикации 15 февраля 2026 05:47
Санкции против нарушителя воинского учета - информирование об аресте счета
Работники ТЦК информируют военнообязанного гражданина. Фото: "Новини.PRO"

Нарушитель правил воинского учета может остаться без доступа к собственным банковским счетам. Юристы объяснили, в какой ситуации об аресте или блокировании счетов гражданина должны сообщить официально.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом говорится в материале на сайте protocol.ua.

Читайте также:

Санкции против нарушителя учета

Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета и не оплатил штраф, его дело передают из ТЦК в исполнительную службу.

Следствием таких действий может стать дополнительная санкция против нарушителя.

Это, в частности, арест банковского счета этого гражданина.

Юристы объяснили, что нарушитель может узнать об аресте счета при попытке осуществить операцию.

Когда нарушителя уведомят об аресте счета

Впрочем, говорится в статье, гражданина все-таки должны информировать о блокировании счета за нарушение правил воинского учета.

Этим должны заниматься соответствующие государственные структуры.

"В некоторых случаях, когда решение о блокировке счета принимается на основании правовых норм, лицо получает официальное уведомление об этом от правоохранителей или через суд", — подчеркнули специалисты.

Напомним, мы ранее писали о том, как разблокировать арестованный за нарушение воинского учета счет.

Добавим, мы сообщали о том, когда именно происходит блокировка счетов военнообязанных лиц.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
