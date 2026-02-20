Нарушение воинского учета - можно ли использовать деньги с заблокированных счетов

Граждане в ТЦК, нарушение воинского учета и санкции. Фото: creditdebt, korosten.today. Коллаж: Новини.LIVE

Территориальный центр комплектования и государственная исполнительная служба контролируют исполнение правил воинского учета и в некоторых случаях блокируют банковские счета нарушителей. Но часть денег на этих счетах все же можно использовать.

Кто арестовывает счета нарушителей воинского учета

Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета, не уплатил штраф, не отреагировал на объявление его в розыск ТЦК, к нему могут быть применены более серьезные санкции.

Это, в частности, арест или блокировка банковских счетов такого гражданина.

Право арестовать счета нарушителя воинского учета имеет только государственная исполнительная служба.

Юристы объяснили, как происходит процесс ареста.

"Государственная исполнительная служба имеет автоматизированную систему исполнительных производств (АСИП). Поэтому после открытия исполнительного производства и внесения сведений о лице в реестр должников, эта система автоматически находит его счета в банках, и тогда на них накладывается арест", — отмечается в материале юридического портала.

Какую часть денег на счетах можно использовать

При этом гражданин, даже несмотря на то, что он нарушил правила воинского учета, все же имеет право частично использовать свои банковские счета.

"Сегодня, на период до прекращения или отмены военного положения в Украине, должники, на средства которых наложен арест, могут осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму в размере, который в течение одного календарного месяца не превышает двух размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января", — отмечается в материале.

Эта сумма будет доступна к пользованию нарушителям правил воинского учета, которые не будут платить выписанные территориальным центром комплектования штрафы.

Такая процедура действительно предусмотрена законом, но не во всех случаях.

Юристы объяснили, что такой процесс возможен, но для этого исполнительная служба должна решить вопрос с банковским учреждением.