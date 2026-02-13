Відео
Головна Військова економіка Арешт рахунку і списання коштів — санкції щодо ухилянта

Арешт рахунку і списання коштів — санкції щодо ухилянта

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 05:34
Санкції проти порушників військового обліку - арешт рахунків
Перевірка документів щодо можливого ухилення від мобілізації. Фото: кадр із відео

Проти порушника правил військового обліку можуть застосувати санкції у вигляді арешту його банківських рахунків чи навіть списання коштів з рахунку. Юристи пояснили, як саме відбувається цей процес і які рахунки підпадають під арешт.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформував портал protocol.ua.

Читайте також:

Арешт рахунків порушника військового обліку

Українське законодавство передбачає певні санкції щодо громадян, які порушують правила військового обліку.

Так, однією із санкцій, яка застосовується уже державною виконавчою службою, куди ТЦК передає справу розшуку того чи іншого громадянина, є блокування чи арешт рахунків.

Анна Даніель, адвокатка, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель", пояснила, які саме рахунки будуть заблоковані.

"Арешт може бути накладений на рахунок будь-якого типу — картковий, депозитний, поточний тощо", — зазначила юристка.

Як списують кошти із заарештованого рахунку

Даніель також розповіла про такий вид санкцій, як списання коштів (на штраф) з рахунків порушника.

"Щодо списання коштів із заарештованого рахунку, то це залежить лише від дій виконавця", — наголосила адвокатка.

За словами Анни Даніель, виконавець має сформувати до банку додаткову вимогу про списання тієї суми, яка значиться у виконавчому провадженні.

Після цього кошти можуть бути списані.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто саме, ТЦК чи суд, може блокувати рахунки порушників правил військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, як порушник правил військового обліку може дізнатися про факт блокування його рахунків.

гроші військовий облік арешт військовозобов'язані банківські рахунки
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
