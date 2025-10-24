Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК ТЦК чи суд — хто може блокувати рахунки ухилянтів

ТЦК чи суд — хто може блокувати рахунки ухилянтів

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 06:46
Блокування рахунків ухилянтів — як це відбувається
Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

Якщо ухилянт не сплачує штраф, на нього можуть очікувати інші санкції. Та накладати ці санкції буде уже не територіальний центр комплектування, а інші структури.

Про це йдеться у матеріалі на проєкті "Ветеран".

Реклама
Читайте також:

Штраф і подальші проблеми для ухилянта

Якщо громадянин ухиляється від військового обов’язку, мобілізації чи інших вимог територіального центру комплектування, ТЦК може накласти на ухилянта санкції.

Найпростішою санкцією є адміністративне стягнення, тобто штраф.

Якщо ж ухилянт не сплатив накладений на нього штраф, ситуація для такого громадянина серйозно погіршитися.

Блокування рахунків ухилянта

Справа в тому, що надалі справою ухилянта займуться правоохоронні органи.

Також проти порушника правил військового обліку будуть застосовані додаткові санкції, зокрема, блокування чи арешт банківських рахунків та списання звідти коштів.

"Остаточне рішення про блокування рахунків ухвалює винятково суд", — пояснили автори матеріалу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли можливе покарання у вигляді позбавлення волі для ухилянтів.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу територіальний центр комплектування дає ухилянту на сплату штрафу.

штраф ТЦК та СП ухилянти банківські рахунки блокування
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації