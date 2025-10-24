Блокування рахунків ухилянтів — як це відбувається

Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

Якщо ухилянт не сплачує штраф, на нього можуть очікувати інші санкції. Та накладати ці санкції буде уже не територіальний центр комплектування, а інші структури.

Про це йдеться у матеріалі на проєкті "Ветеран".

Штраф і подальші проблеми для ухилянта

Якщо громадянин ухиляється від військового обов’язку, мобілізації чи інших вимог територіального центру комплектування, ТЦК може накласти на ухилянта санкції.

Найпростішою санкцією є адміністративне стягнення, тобто штраф.

Якщо ж ухилянт не сплатив накладений на нього штраф, ситуація для такого громадянина серйозно погіршитися.

Блокування рахунків ухилянта

Справа в тому, що надалі справою ухилянта займуться правоохоронні органи.

Також проти порушника правил військового обліку будуть застосовані додаткові санкції, зокрема, блокування чи арешт банківських рахунків та списання звідти коштів.

"Остаточне рішення про блокування рахунків ухвалює винятково суд", — пояснили автори матеріалу.

