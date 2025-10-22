Ухилянти та ТЦК — скільки є часу щоб сплатити

Спіймані на кордоні ухилянти. Фото: ДПСУ

Якщо громадянин ухиляється від свого військового обов’язку, територіальний центр комплектування може накласти на нього штраф. На те, щоб сплатити штраф, у ухилянта є трохи більше двох тижнів.

Про це розповіли фахівці юридичної компанії Inseinin.

Час для ухилянта на сплату штрафу

Порушники правил військового обліку, зокрема, ухилянти від мобілізації, можуть підпасти під санкції територіального центру комплектування.

Головна санкція, яку може використати ТЦК — це адміністративне стягнення, тобто штраф.

Закон дає ухилянту 15 днів для того, аби сплатити штраф за порушення військового обліку.

15-денний термін починає відраховуватися після винесення постанови ТЦК.

Нові санкції для ухилянта

Якщо ж ухилянт у відведений термін не сплатить штраф, то на нього чекатимуть наступні санкції.

Цим уже буде займатися не ТЦК, а Державна виконавча служба, до якої перейдуть відповідні повноваження.

Серед санкцій для ухилянтів у таких випадках:

стягнення подвійної суми штрафу — від 34 000 до 56 000 грн;

накладення арешту на банківські рахунки;

вилучення коштів або майна боржника для покриття штрафу.

