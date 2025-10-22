Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Скільки часу ТЦК дає ухилянту на сплату штрафу

Скільки часу ТЦК дає ухилянту на сплату штрафу

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 07:05
Ухилянти та ТЦК — скільки є часу щоб сплатити
Спіймані на кордоні ухилянти. Фото: ДПСУ

Якщо громадянин ухиляється від свого військового обов’язку, територіальний центр комплектування може накласти на нього штраф. На те, щоб сплатити штраф, у ухилянта є трохи більше двох тижнів.

Про це розповіли фахівці юридичної компанії Inseinin.

Реклама
Читайте також:

Час для ухилянта на сплату штрафу

Порушники правил військового обліку, зокрема, ухилянти від мобілізації, можуть підпасти під санкції територіального центру комплектування.

Головна санкція, яку може використати ТЦК — це адміністративне стягнення, тобто штраф.

Закон дає ухилянту 15 днів для того, аби сплатити штраф за порушення військового обліку.

15-денний термін починає відраховуватися після винесення постанови ТЦК.

Нові санкції для ухилянта

Якщо ж ухилянт у відведений термін не сплатить штраф, то на нього чекатимуть наступні санкції.

Цим уже буде займатися не ТЦК, а Державна виконавча служба, до якої перейдуть відповідні повноваження.

Серед санкцій для ухилянтів у таких випадках:

  • стягнення подвійної суми штрафу — від 34 000 до 56 000 грн;
  • накладення арешту на банківські рахунки;
  • вилучення коштів або майна боржника для покриття штрафу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як Міносвіти бореться з ухилянтами в аспірантурі.

Додамо, ми повідомляли про те, що Верховна Рада збільшила штрафи ухилянтам.

штраф військовий облік мобілізація ТЦК та СП ухилянти
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації