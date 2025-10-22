Видео
Україна
Видео

Сколько времени ТЦК дает уклонисту на уплату штрафа

Дата публикации 22 октября 2025 06:30
обновлено: 07:05
Уклонисты и ТЦК — сколько есть времени чтобы оплатить
Пойманные на границе уклонисты. Фото: ГПСУ

Если гражданин уклоняется от своей воинской обязанности, территориальный центр комплектования может наложить на него штраф. На то, чтобы оплатить штраф, у уклониста есть чуть больше двух недель.

Об этом рассказали специалисты юридической компании Inseinin.

Читайте также:

Время для уклониста на уплату штрафа

Нарушители правил воинского учета, в частности, уклонисты от мобилизации, могут подпасть под санкции территориального центра комплектования.

Главная санкция, которую может использовать ТЦК — это административное взыскание, то есть штраф.

Закон дает уклонисту 15 дней для того, чтобы оплатить штраф за нарушение воинского учета.

15-дневный срок начинает отсчитываться после вынесения постановления ТЦК.

Новые санкции для уклониста

Если же уклонист в отведенный срок не уплатит штраф, то его будут ждать следующие санкции.

Этим уже будет заниматься не ТЦК, а Государственная исполнительная служба, к которой перейдут соответствующие полномочия.

Среди санкций для уклонистов в таких случаях:

  • взыскание двойной суммы штрафа — от 34 000 до 56 000 грн;
  • наложение ареста на банковские счета;
  • изъятие средств или имущества должника для покрытия штрафа.

Напомним, мы ранее писали о том, как Минобразования борется с уклонистами в аспирантуре.

Добавим, мы сообщали о том, что Верховная Рада увеличила штрафы уклонистам.

штраф военный учет мобилизация ТЦК и СП уклонисты
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
