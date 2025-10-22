Уклонисты и ТЦК — сколько есть времени чтобы оплатить

Сколько времени ТЦК дает уклонисту на уплату штрафа
Если гражданин уклоняется от своей воинской обязанности, территориальный центр комплектования может наложить на него штраф. На то, чтобы оплатить штраф, у уклониста есть чуть больше двух недель.
Время для уклониста на уплату штрафа
Нарушители правил воинского учета, в частности, уклонисты от мобилизации, могут подпасть под санкции территориального центра комплектования.
Главная санкция, которую может использовать ТЦК — это административное взыскание, то есть штраф.
Закон дает уклонисту 15 дней для того, чтобы оплатить штраф за нарушение воинского учета.
15-дневный срок начинает отсчитываться после вынесения постановления ТЦК.
Новые санкции для уклониста
Если же уклонист в отведенный срок не уплатит штраф, то его будут ждать следующие санкции.
Этим уже будет заниматься не ТЦК, а Государственная исполнительная служба, к которой перейдут соответствующие полномочия.
Среди санкций для уклонистов в таких случаях:
- взыскание двойной суммы штрафа — от 34 000 до 56 000 грн;
- наложение ареста на банковские счета;
- изъятие средств или имущества должника для покрытия штрафа.
