Верховная Рада повысила штрафы для тех, кто пытается уклониться от военной службы

Выписывание повестки. Иллюстративное фото: УНИАН

Верховная Рада приняла закон об усилении борьбы с уклонистами. Санкции против тех, кто нарушает мобилизационный процесс значительно усилены.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Парламентарии приняли Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета". Изменения касаются не только призывников и военнообязанных, но и резервистов.

В законе такие изменения:

штрафы за нарушение правил воинского учета: от 510 до 850 гривен (за первое нарушение) и от 850 до 1700 гривен (за повторное в течение года или в особый период). Ранее штраф составлял от 85 до 119 гривен;

штрафы за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации: от 1700 до 3400 гривен (за первое нарушение) и от 3400 до 5100 гривен для граждан, от 5100 до 8500 гривен - для должностных лиц (за повторное в течение года). Ранее штрафы составляли: от 170 до 510 гривен, от 510 до 1700 гривен и от 1700 до 5100 гривен соответственно;

штрафы за порчу или небрежное хранение военно-учетных документов: от 510 до 850 гривен (за первое нарушение) и от 850 до 1700 гривен (за повторное в течение года). Ранее штрафы составляли: от 17 до 51 гривны и от 51 до 119 гривен соответственно.

Кроме того, закон предусматривает возможность доставки полицейскими нарушителей в ТЦК по обращению военного комиссара.

Напомним, мы ранее писали о том, какие украинцы получат льготы, как у военных.

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