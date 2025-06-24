Верховна Рада підвищила штрафи для тих, хто намагається ухилитись від військової служби

Виписування повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

Верховна Рада прийняла закон про посилення боротьби з ухилянтами. Санкції проти тих, хто порушує мобілізаційний процес значно посилені.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Парламентарі прийняли Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку". Зміни стосуються не лише призовників та військовозобов'язаних, а й резервістів.

В законі такі зміни:

штрафи за порушення правил військового обліку: від 510 до 850 гривень (за перше порушення) і від 850 до 1700 гривень (за повторне протягом року або в особливий період). Раніше штраф становив від 85 до 119 гривень;

штрафи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію: від 1700 до 3400 гривень (за перше порушення) і від 3400 до 5100 гривень для громадян, від 5100 до 8500 гривень — для посадових осіб (за повторне протягом року). Раніше штрафи становили: від 170 до 510 гривень, від 510 до 1700 гривень та від 1700 до 5100 гривень відповідно;

штрафи за зіпсуття або недбале зберігання військово-облікових документів: від 510 до 850 гривень (за перше порушення) і від 850 до 1700 гривень (за повторне протягом року). Раніше штрафи становили: від 17 до 51 гривні та від 51 до 119 гривень відповідно.

Крім того, закон передбачає можливість доставлення поліцейськими порушників до ТЦК за зверненням військового комісара.

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