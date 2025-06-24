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Головна Військова економіка Ухилянтам ще більше збільшили штрафи — закон Верховної Ради

Ухилянтам ще більше збільшили штрафи — закон Верховної Ради

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Дата публікації: 24 червня 2025 06:27
Верховна Рада підвищила штрафи для тих, хто намагається ухилитись від військової служби
Виписування повістки. Ілюстративне фото: УНІАН
Ключові моменти Що тепер загрожує ухилянтам

Верховна Рада прийняла закон про посилення боротьби з ухилянтами. Санкції проти тих, хто порушує мобілізаційний процес значно посилені.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що тепер загрожує ухилянтам 

Парламентарі  прийняли Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку". Зміни стосуються не лише призовників та військовозобов'язаних, а й резервістів.

В законі такі зміни:

  • штрафи за порушення правил військового обліку: від 510 до 850 гривень (за перше порушення) і від 850 до 1700 гривень (за повторне протягом року або в особливий період). Раніше штраф становив від 85 до 119 гривень;
  • штрафи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію: від 1700 до 3400 гривень (за перше порушення) і від 3400 до 5100 гривень для громадян, від 5100 до 8500 гривень — для посадових осіб (за повторне протягом року). Раніше штрафи становили: від 170 до 510 гривень, від 510 до 1700 гривень та від 1700 до 5100 гривень відповідно;
  • штрафи за зіпсуття або недбале зберігання військово-облікових документів: від 510 до 850 гривень (за перше порушення) і від 850 до 1700 гривень (за повторне протягом року). Раніше штрафи становили: від 17 до 51 гривні та від 51 до 119 гривень відповідно.

Крім того, закон передбачає можливість доставлення поліцейськими порушників до ТЦК за зверненням військового комісара.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які українці отримають пільги, як у військових.

Додамо, ми повідомляли про те, які знижки на житло отримають військовослужбовці Збройних сил України.

Верховна Рада закон штрафи ТЦК та СП військовозобов'язані ухилянти
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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