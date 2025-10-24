Видео
Україна
Видео

ТЦК или суд — кто может блокировать счета уклонистов

ТЦК или суд — кто может блокировать счета уклонистов

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 06:30
обновлено: 06:46
Блокировка счетов уклонистов — как это происходит
Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ

Если уклонист не платит штраф, его могут ожидать другие санкции. Но накладывать эти санкции будет уже не территориальный центр комплектования, а другие структуры.

Об этом говорится в материале на проекте "Ветеран".

Читайте также:

Штраф и дальнейшие проблемы для уклониста

Если гражданин уклоняется от воинской обязанности, мобилизации или других требований территориального центра комплектования, ТЦК может наложить на уклониста санкции.

Самой простой санкцией является административное взыскание, то есть штраф.

Если же уклонист не оплатил наложенный на него штраф, ситуация для такого гражданина серьезно ухудшиться.

Блокировка счетов уклониста

Дело в том, что в дальнейшем делом уклониста займутся правоохранительные органы.

Также против нарушителя правил воинского учета будут применены дополнительные санкции, в частности, блокирование или арест банковских счетов и списание оттуда средств.

"Окончательное решение о блокировании счетов принимает исключительно суд", — пояснили авторы материала.

Напомним, мы ранее писали о том, когда возможно наказание в виде лишения свободы для уклонистов.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени территориальный центр комплектования дает уклонисту на уплату штрафа.

штраф ТЦК и СП уклонисты банковские счета блокирование
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
