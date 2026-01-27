Заблоковані рахунки ухилянта - чи повідомлять порушнику про це

Картка українського банку в руках користувача. Фото: Новини.LIVE

Якщо порушник військового обліку не сплатить штраф, на нього будуть накладені додаткові санкції, зокрема, йому заблокують банківські рахунки. Юристи пояснили, як дізнатися про факт блокування — і чи має держава сповіщати про це порушника.

Про це йдеться у матеріалі на сайті protocol.ua.

Коли блокують рахунки на вимогу ТЦК

Якщо військовозобов’язаний громадянин порушить правила військового обліку, територіальний центр комплектування має право накласти на цю особу адміністративне стягнення, тобто штраф.

Надалі, якщо громадянин не сплатить накладений на нього штраф, справа буде передана у виконавчу службу — і однією із санкцій, застосованих проти цієї особи, стане блокування рахунків порушника.

Юристи пояснили, як громадянину дізнатися про цей крок щодо його рахунків у банках.

Які існують варіанти інформування про заблоковані рахунки

Перший варіант — це SMS або e-mail повідомлення від банку.

"Зазвичай банк надсилає повідомлення про тимчасове обмеження доступу до рахунку або про відмову в операціях — таке повідомлення може надійти і в додатку банку", — йдеться у матеріалі.

Другий варіант — невдача при спробі здійснити операцію.

"Коли ви намагаєтеся перевести кошти чи зняти готівку з банкомата, система може вивести повідомлення про відмову через блокування", — пояснили юристи.

І варіант номер 3 — це офіційне попередження від органів влади.

"У деяких випадках, коли рішення про блокування рахунку приймається на підставі правових норм, особа отримує офіційне повідомлення про це від правоохоронців або через суд", — зазначили фахівці.

