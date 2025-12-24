Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Блокування рахунків — який документ має надати ТЦК

Блокування рахунків — який документ має надати ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 03:32
Санкції від ТЦК - який документ потрібен для блокування рахунків порушників військового обліку
Працівник ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Порушнику військового обліку теоретично можуть заблокувати рахунки. Але для цього потрібно оформити важливий документ, що можна зробити лише за особистої присутності порушника.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Потрібний для блокування документ

До порушників військового обліку та мобілізації можуть бути застосовані різноманітні санкції.

Це, зокрема, і блокування рахунків порушника.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли рахунки порушника військового обліку можуть заблокувати — і який документ ТЦК для цього потрібен.

"Виконавча служба може заблокувати рахунки тільки на підставі постанови керівника ТЦК про притягнення громадянина до адмінвідповідальності та несплати після того штрафу упродовж 15 днів", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Без візиту порушника в ТЦК не обійтись

Тож блокування рахунків неможливе без постанови територіального центру комплектування.

Але існує ще один нюанс, який ТЦК має враховувати.

"Для того, аби скласти протокол та винести постанову, необхідна присутність порушника в ТЦК", — зазначив Айвазян.

Таким чином, без особистого візиту військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, у територіальний центр комплектування неможливо блокувати його рахунки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого торкнеться блокування рахунків за порушення мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна буде розпоряджатися своїми коштами навіть після блокування рахунків.

штраф військовий облік документи ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації