Санкції від ТЦК - який документ потрібен для блокування рахунків порушників військового обліку

Порушнику військового обліку теоретично можуть заблокувати рахунки. Але для цього потрібно оформити важливий документ, що можна зробити лише за особистої присутності порушника.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Потрібний для блокування документ

До порушників військового обліку та мобілізації можуть бути застосовані різноманітні санкції.

Це, зокрема, і блокування рахунків порушника.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли рахунки порушника військового обліку можуть заблокувати — і який документ ТЦК для цього потрібен.

"Виконавча служба може заблокувати рахунки тільки на підставі постанови керівника ТЦК про притягнення громадянина до адмінвідповідальності та несплати після того штрафу упродовж 15 днів", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Без візиту порушника в ТЦК не обійтись

Тож блокування рахунків неможливе без постанови територіального центру комплектування.

Але існує ще один нюанс, який ТЦК має враховувати.

"Для того, аби скласти протокол та винести постанову, необхідна присутність порушника в ТЦК", — зазначив Айвазян.

Таким чином, без особистого візиту військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, у територіальний центр комплектування неможливо блокувати його рахунки.

