Україна
Главная Военная экономика Блокировка счетов — какой документ должен предоставить ТЦК

Блокировка счетов — какой документ должен предоставить ТЦК

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 03:32
Санкции от ТЦК - какой документ нужен для блокировки счетов нарушителей воинского учета
Работник ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Нарушителю воинского учета теоретически могут заблокировать счета. Но для этого нужно оформить важный документ, что можно сделать только при личном присутствии нарушителя.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Нужный для блокировки документ

К нарушителям воинского учета и мобилизации могут быть применены различные санкции.

Это, в частности, и блокировка счетов нарушителя.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, когда счета нарушителя воинского учета могут заблокировать — и какой документ ТЦК для этого нужен.

"Исполнительная служба может заблокировать счета только на основании постановления руководителя ТЦК о привлечении гражданина к админответственности и неуплаты после этого штрафа в течение 15 дней", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Без визита нарушителя в ТЦК не обойтись

Поэтому блокировка счетов невозможна без постановления территориального центра комплектования.

Но существует еще один нюанс, который ТЦК должен учитывать.

"Для того, чтобы составить протокол и вынести постановление, необходимо присутствие нарушителя в ТЦК", — отметил Айвазян.

Таким образом, без личного визита военнообязанного, который нарушил правила воинского учета, в территориальный центр комплектования невозможно блокировать его счета.

Напомним, мы ранее писали о том, кого коснется блокировка счетов за нарушение мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, как можно будет распоряжаться своими средствами даже после блокировки счетов.

штраф военный учет документы ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
