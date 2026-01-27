Видео
Дата публикации 27 января 2026 05:59
Заблокированы счета уклониста - сообщат ли нарушителю об этом
Карточка украинского банка в руках пользователя. Фото: Новини.LIVE

Если нарушитель воинского учета не оплатит штраф, на него будут наложены дополнительные санкции, в частности, ему заблокируют банковские счета. Юристы объяснили, как узнать о факте блокировки — и должно ли государство извещать об этом нарушителя.

Об этом говорится в материале на сайте protocol.ua.

Когда блокируют счета по требованию ТЦК

Если военнообязанный гражданин нарушит правила воинского учета, территориальный центр комплектования имеет право наложить на это лицо административное взыскание, то есть штраф.

В дальнейшем, если гражданин не оплатит наложенный на него штраф, дело будет передано в исполнительную службу — и одной из санкций, примененных против этого лица, станет блокировка счетов нарушителя.

Юристы объяснили, как гражданину узнать об этом шаге в отношении его счетов в банках.

Какие существуют варианты информирования о заблокированных счетах

Первый вариант — это SMS или e-mail сообщение от банка.

"Обычно банк присылает сообщение о временном ограничении доступа к счету или об отказе в операциях — такое сообщение может прийти и в приложении банка", — говорится в материале.

Второй вариант — неудача при попытке осуществить операцию.

"Когда вы пытаетесь перевести средства или снять наличные с банкомата, система может вывести сообщение об отказе из-за блокировки", — пояснили юристы.

И вариант номер 3 — это официальное предупреждение от органов власти.

"В некоторых случаях, когда решение о блокировке счета принимается на основании правовых норм, лицо получает официальное уведомление об этом от правоохранителей или через суд", — отметили специалисты.

Напомним, мы ранее писали о том, какой документ должен предоставить ТЦК для того, чтобы процесс блокировки счетов нарушителя воинского учета стал законным.

Добавим, мы сообщали о том, как можно будет распоряжаться своими средствами даже после блокировки счетов.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
